ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Турции испытали первый в мире беспилотник с лазерным оружием

12.12.2021 06:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции прошли успешные испытания первого в мире дрона с лазерным оружием. БПЛА "Eren" протестировали на дистанции от 100 до 500 м, сообщает "МИР24".

Аппарат способен на расстоянии нейтрализовывать взрывоопасные предметы с помощью лазера. Максимальная высота полета новинки достигает 3 тыс. м.

После прохождения соответствующих испытаний БПЛА должен поступить на вооружение турецких военных, которые будут его использовать для уничтожения взрывных устройств без привлечения саперов.

Агентство подчеркивает, что Турция находится в числе шести стран мира, способных разрабатывать и производить собственные дроны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аппарат способен на расстоянии нейтрализовывать взрывоопасные предметы с помощью лазера. Максимальная высота полета новинки достигает 3 тыс. м.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый водитель совершил ДТП во Фрунзенском районе столицы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by