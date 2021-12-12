В Турции испытали первый в мире беспилотник с лазерным оружием

Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции прошли успешные испытания первого в мире дрона с лазерным оружием. БПЛА "Eren" протестировали на дистанции от 100 до 500 м, сообщает "МИР24" .

Аппарат способен на расстоянии нейтрализовывать взрывоопасные предметы с помощью лазера. Максимальная высота полета новинки достигает 3 тыс. м.

После прохождения соответствующих испытаний БПЛА должен поступить на вооружение турецких военных, которые будут его использовать для уничтожения взрывных устройств без привлечения саперов.

Агентство подчеркивает, что Турция находится в числе шести стран мира, способных разрабатывать и производить собственные дроны.-0-