За сутки в Беларуси четыре человека провалились под лед, спасти удалось троих

Источник материала: БелТА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех провалившихся под лед мужчин спасли в Беларуси 11 декабря, еще один утонул. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Первый инцидент на воде произошел в 9.12. Службу спасения проинформировали, что на Краснослободском водохранилище возле деревни Колки Солигорского района Минской области под лед провалился мужчина 1978 года рождения. Работники МЧС совместно с жителями его спасли.

Аналогичный случай произошел в 10.20 на гребном канале на ул.Луговой в Гомеле. Спасатели достали из воды пенсионера 1963 года рождения. А в 12.50 в МЧС поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на водохранилище Вяча возле деревни Пильница Минского района. Здесь был спасен мужчина 1949 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения с общим переохлаждением организма.

Помимо этого, днем 11 декабря произошел и трагический случай на воде. На озере Яново возле деревни Бикульничи Полоцкого района Витебской области провалился под лед и утонул мужчина 1962 года рождения.-0-