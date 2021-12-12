|
Девушка нашла оригинальный способ защитить елку от любопытной кошки. Реакция пушистой рассмешит вас!
Источник материала: ОНТ
Владельцы котов не понаслышке знают, что такое перевернутая елка и разбитые игрушки. Перед Новым годом и Рождеством хозяева как могут оберегают зеленую красавицу от любопытных питомцев. Одним из способов защиты елки от кошки поделилась жительница США.
Кошка по кличке Рози, которая живет дома у американки, хотела перевернуть елку, как только ее поставили и нарядили. Однако девушка разместила под деревом блендер. Когда пушистая проказница подошла, хозяйка включила устройство. Громкий шум отпугнул Рози. Она тут же отбежала от елки и больше к ней не приближалась.
Фото: avatarko.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка нашла оригинальный способ защитить елку от любопытной кошки. Реакция пушистой рассмешит вас!
Владельцы котов не понаслышке знают, что такое перевернутая елка и разбитые игрушки. Перед Новым годом и Рождеством хозяева как могут оберегают зеленую красавицу...
|
Архив (Разное)