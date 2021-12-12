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Девушка нашла оригинальный способ защитить елку от любопытной кошки. Реакция пушистой рассмешит вас!

12.12.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка нашла оригинальный способ защитить елку от любопытной кошки. Реакция пушистой рассмешит вас!

Владельцы котов не понаслышке знают, что такое перевернутая елка и разбитые игрушки. Перед Новым годом и Рождеством хозяева как могут оберегают зеленую красавицу от любопытных питомцев. Одним из способов защиты елки от кошки поделилась жительница США. 

Кошка по кличке Рози, которая живет дома у американки, хотела перевернуть елку, как только ее поставили и нарядили. Однако девушка разместила под деревом блендер. Когда пушистая проказница подошла, хозяйка включила устройство. Громкий шум отпугнул Рози. Она тут же отбежала от елки и больше к ней не приближалась. 


Фото: avatarko.ru

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Владельцы котов не понаслышке знают, что такое перевернутая елка и разбитые игрушки. Перед Новым годом и Рождеством хозяева как могут оберегают зеленую красавицу...
 
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