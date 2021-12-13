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В аэропорту Сингапура два льва сбежали из контейнера
Источник материала: ОНТ
Двое львов сбежали из контейнера, в котором их перевозили, в сингапурском аэропорту Чинги. Об этом
Хищники выбрались из контейнера с семью львами, прибывшего в аэропорт на одном из самолетов. Один из львов уселся на крышу контейнера, в то время как второй разгуливал вокруг него. Впрочем, отойти далеко им все равно не удавалось из-за установленной рядом защитной сетки.
Разрешить инцидент удалось только после прибытия сотрудников Mandai Wildlife Group – компании, отвечающей за все местные зоопарки. Им удалось обездвижить львов при помощи дротиков с транквилизатором, после чего зверей доставили в карантинное учреждение.
При этом руководству аэропорта до сих пор не известно, на каком самолете прибыл контейнер с хищниками и по какому направлению он следовал вообще.
Фото: Freepik
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Двое львов сбежали из контейнера, в котором их перевозили, в сингапурском аэропорту Чинги. Об этом сообщает издание The Straits Times. Хищники выбрались из контейнера с...
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