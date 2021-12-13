Почти полтысячи украинцев получили белорусское гражданство. Рассказываем, как им живется в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Прежде, чем мы расскажем о героях нашего следующего – очень теплого – домашнего репортажа, снова обратимся к урокам истории. Когда после убийства большой страны в декабре 91-го 15 голодных детей разбегаются по национальным квартирам, некоторые из которых с годами превратились в пороховую бочку. Именно так о своей родине вспоминают те, кто бежал в Беларусь с Донбасса, и бежал без оглядки, просто потому, что здесь не стреляют.

На днях почти полтысячи украинцев получили белорусское гражданство. Указ подписал Президент, и теперь наша страна для этих людей стала не просто вторым, а действительно своим домом. Они здесь живут, работают и растят детей – как говорят, «пустили корни». А потому Глава государства поручил быстро отзываться на их просьбы стать гражданами страны, ведь это наши люди!

А число тех, кого обогрела Беларусь, давно уже десятки тысяч.

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