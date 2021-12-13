«Дана Астра» стала победителем престижного международного конкурса «Лидер года»

Источник материала: ОНТ

Быть лучшим – это труд и ответственность. Один из победителей престижного международного конкурса «Лидер года» – компания-застройщик комплекса Minsk World. Это признание той работы, которая делает компания, давая возможность жить в современном городе любой белорусской семье.





Заслуженная награда и признание заслуг. «Лидер года» – престижная премия. И присуждают ее предприятиям и компаниям, внесшим наибольший вклад в социально-экономическое развитие нашей страны.

В представлении компания не нуждается. Как и то, что она делает. Комплекс Minsk World – крупнейший строительный проект в Европе. И строится он сразу по нескольким фундаментальным принципам: «города в городе» и «15-minutes city». Последнее – 15-минутный город. В любую точку комплекса за 15 минут – магазин, школу, детский сад или гипермаркет. В европейских странах это только обсуждают. А у нас уже реализуют.

Мостафа Эль Тобджи, соучредитель компании «Дана Астра»: «Наша компания – крупнейшая в строительстве в Европе. "15-минутный город" – важная концепция. Мы делаем жизнь людей лучше. Мы строим не только жилую и коммерческую недвижимость, но и общественные помещения, детские сады, школы. Все, что нужно для комфортной жизни. Это новый стандарт жизни».

Лидеры, потому что новые стандарты, которых раньше не было. В Minsk World построят 13 школ и 7 детских садов. По количеству – это наибольший показатель в Европе.

Станции метро. В комплексе, через который проходит третья линия, их две. «Ковальская Слобода» принимает пассажиров. Станция «Аэродромная» достраивается. Широкие улицы и остановки общественного транспорта. Сердце комплекса – Международный финансовый центр. Это тысячи новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. Сейчас идет активное строительство зданий центра. 42 этажа – самое высокое здание в Беларуси. 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Комплекс Minsk World, где возводят Международный финансовый центр, уже признан крупнейшей стройкой в Европе. Площадки для спорта и отдыха – возле каждого дома. Зеленые зоны, отдельные площадки для игр с домашними питомцами. Minsk World после полной реализации станет эталонным градостроительным проектом. К белорусскому опыту уже сейчас присматриваются в других странах.

И все это доступно любой семье со стабильным доходом. Это социальная ответственность компании.

Драгослава Никич, заместитель директора компании «Дана Астра»: «Хочу выразить особую благодарность нашим клиентам, которые подталкивают нас на социальную ответственность. Мы стараемся улучшить и условия приобретения жилья. Специальные условия созданы для сотрудников медицины, образования, молодым семьям, многодетным, пенсионерам. У нас есть корпоративная программа. И уже более 200 организаций воспользовались».

Комплекс активно строится. С опережением сроков. Люди получают ключи от своих квартир. Строится белорусами и для белорусов из белорусских строительных материалов. Это не первый проект компании в нашей стране. И далеко не последний. Что значит, будут и новые достижения, и развитие городской среды. И новые награды. И новое качестве жизни.

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