Наша сборная в Эстерсунде радует результатами. Взяли комментарии у лучших и даже Дарьи Домрачевой

Источник материала: ОНТ

Уже на первых этапах в шведском Эстерсунде наша сборная (преимущественно это биатлонистки) показала, что в этом сезоне настроены очень серьезно. И первый пьедестал не заставил себя ждать. Сначала Анна Сола в личных гонках выиграла первую медаль сезона. А затем эстафета финишировала второй. Затем биатлонисты перебрались в австрийский Хохфильцен, где всех белорусских болельщиков ждал большой сюрприз.

Анна Сола выигрывает первую личную гонку в карьере. Сложно вспомнить за последние годы более убедительную победу. Почти 50 секунд белоруска привезла ближайшей преследовательнице. Крейсерский ход по дистанции и все закрытые мишени. Спринт уже в прошлом сезоне на чемпионате мира покорялся белоруске (но там была лишь бронза). Но такой атаки на пьедестал от Анны не ожидал никто. После гонки она немного скромничает. Видно, что еще не привыкла к такому вниманию. Но все эксперты признают, что Сола сейчас готова очень хорошо, как и вся наша команда.

Отличное начало этому австрийскому этапу положили мужчины. Первый подиум в карьере покорился Антону Смольскому. Оставив позади норвежцев, французов, россиян, наш спортсмен выдал два чистых огневых рубежа и показал всем болельщикам, что мужской биатлон в Беларуси жив. Но будем откровенны, что мы в этом сомневались. Ведь это первая медаль у мужчин с 2016 года. Антону самому очень понравилось быть в лидерах, и в следующей гонке он всего три секунды проиграет бронзовому призеру.

Такое мощное начало сезона (а сюда мы отнесем и стабильную Динару Алимбекову, которая сейчас идет в лидерах общего зачета Кубка мира) наводит на мысль: удастся ли такую форму сохранить до Олимпиады? Все это же главный старт всего сезона, и начнется он только в феврале. В Китае гонки будут на высоте более 2500 тысяч метров. Как поведут себя там наши и не сыграет ли с командой злую шутку такой мощный старт?

На этой неделе в объективы телекамер в Австрии попала еще одна любимая нами всеми биатлонистка. Дарья Домрачева, которая со своим супругом тренируют сборную Китая, пропускали прошлый сезон. А сейчас приехали на европейские этапы. Пока лучшие результаты китайских биатлонистов – в районе сорокового места. У Даши спросили про китайские трассы, которых еще никто не видел, а также планы команды на медали Игр.

Подробнее смотрите в видео.

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