Не стало дирижера Михаила Финберга – последние аплодисменты ему прозвучат в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Символ целой эпохи, человек-оркестр, глыба белорусского искусства. Не стало великого дирижера Михаила Финберга.

Бессменный лидер Национального академического оркестра и народный артист Беларуси. Со взмахом его дирижерской палочки буквально оживали фестивали «Славянский базар в Витебске», «Молодечно», телепередача «Угадай мелодию», многочисленные концерты и телепроекты. Его имя на афише всегда было «знаком качества». С его легкой руки зажигались новые имена на эстраде.

Последние аплодисменты Михаилу Яковлевичу прозвучат в Минске завтра, 13 декабря. Прощай, маэстро!





Подписывайтесь на нас в Telegram