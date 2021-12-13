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Не стало дирижера Михаила Финберга – последние аплодисменты ему прозвучат в Минске

13.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не стало дирижера Михаила Финберга – последние аплодисменты ему прозвучат в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Символ целой эпохи, человек-оркестр, глыба белорусского искусства. Не стало великого дирижера Михаила Финберга. 

Бессменный лидер Национального академического оркестра и народный артист Беларуси. Со взмахом его дирижерской палочки буквально оживали фестивали «Славянский базар в Витебске», «Молодечно», телепередача «Угадай мелодию», многочисленные концерты и телепроекты. Его имя на афише всегда было «знаком качества». С его легкой руки зажигались новые имена на эстраде. 

Последние аплодисменты Михаилу Яковлевичу прозвучат в Минске завтра, 13 декабря. Прощай, маэстро!


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Символ целой эпохи, человек-оркестр, глыба белорусского искусства. Не стало великого дирижера Михаила Финберга.  Бессменный лидер Национального академического...
 
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