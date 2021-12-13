Источник материала: Myfin



​Новогодняя АКЦИЯ – лучший подарок от Minsk World! Инвестируйте выгодно по специальным условиям!

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В праздничной АКЦИИ участвуют определённые апартаменты в следующих домах: «Сидней Люкс» и «Лиллехаммер» в квартале «Чемпионов» , «Флоренция» в квартале «Южная Европа» , «Танго» и «Твист» в квартале «Мировые танцы» , «Калининград» в квартале «Евразия» , «Гонконг» и «Нью-Дели» в квартале «Азия» , «Ванкувер» и «Квебек» в квартале «Северная Америка» .

Новый год – идеальное время, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и приобрести апартаменты для жизни и инвестиций!

Больше информации про специальные условия новогодней АКЦИИ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719.

Также мы ждём вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только минчанам! Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать апартаменты и заключить договор!





Дома «Марины» в квартале «Эмиратс»

Звучит заманчиво? Тогда выбирайте свой дом – и получайте сразу все плюсы недвижимости многофункционального комплекса Minsk World! Главные из них – транспортная доступность, собственная инфраструктура и уникальный стиль.



Расскажем подробнее, чтобы вы могли оценить перспективы жизни в Minsk World.

Инфраструктура

Транспортная доступность

Уникальный стиль

За собственные средства

В рассрочку

С привлечением кредита

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу «15-минутного города», а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.





Полностью готовый квартал «Эмиратс» в Minsk World

Практически в каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов.



Возле каждого дома – спортивные и детские площадки, в том числе теннисные корты, баскетбольные площадки и скейт-парки. Взрослая и детская поликлиника, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придётся ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.





Детские и спортивные площадки – возле каждого дома

Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.







Так будут выглядеть пять башен МФЦ

Также в центре комплекса запроектирован шикарный парк с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.



Комплекс будет удобным как для автомобилистов, так и для тех, у кого нет машины.





Дома «Квебек», «Ванкувер» и «Монреаль» в квартале «Северная Америка»

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро «Ковальская Слобода», а прямо в границах комплекса строится станция «Аэродромная». Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.







Квартал «Африка» с высоты птичьего полёта

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.



У каждого дома – своё название, которое отражено в оформлении лобби. Дизайнеры продумали комфорт до мелочей, поэтому в лобби есть стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и лапомойкой.





У каждого дома – свой стиль!





Лобби дома «Калининград»





Лобби дома «Гонконг» в квартале «Азия»

До апартаментов жильцов доставят комфортные лифты, в том числе и панорамные. В каждой квартире – свободная планировка, высокие потолки и панорамные окна.

Стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

Торопитесь! И следующий Новый год вы будете встречать в новых апартаментах! Мечты сбываются!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361