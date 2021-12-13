Покупка и кредит в прошлом. Подписка на автомобиль в тренде

Источник материала: Myfin



Фото: «Атлант-М Британия»

Ежемесячный платёж за подписку на Range Rover Evoque составляет 1354 Евро* или 1205 Евро*, если оформить договор сроком на 1 или 2 года соответственно.







Что представляет из себя подписка Land Rover Mobility ?

Эта услуга представляет из себя долгосрочную аренду автомобиля, только преимуществ у неё больше. Прежде всего, вы подписываетесь на новый автомобиль. То есть, будете его первым исключительным пользователем. Сегодня можно подписаться на три модели: Discovery Sport , Range Rover Evoque , Range Rover Velar .





Автомобили по подписке оснащены очень богато. Премиальное качество интерьера сочетается с современными функциями и ассистентами, которые помогают в том числе на бездорожье.

В комплектацию входит подогрев руля, «помощники» для удаленного управления климатом в салоне, зеркало заднего вида с дисплеем, демонстрирующим картинку с видеокамеры заднего вида. Также в оснащение автомобилей по подписке входит система кругового обзора с функцией «прозрачного капота». Благодаря этим опциям водитель сможет легко и безопасно маневрировать в стеснённых условиях как в городской среде, так и на бездорожье.

Разумеется, британские кроссоверы укомплектованы премиальным интерьером с кожаной обивкой, современной быстродействующей мультимедийной системой и фирменными режимами для езды по всем типам бездорожья. Одним словом, автомобили по подписке Land Rover Mobility окружают уютом, впечатляют технологиями и не останавливаются ни перед глубоким песком, ни перед коварным снегом. Эти автомобили практичны и доставляют удовольствие в любых условиях, а сама подписка избавляет от хлопот и забот. Сейчас поговорим об этом.





Подписка – это аренда совершенно нового британского кроссовера. По окончании подписки вы просто возвращаете автомобиль.

В чем состоят условия подписки на автомобиль? На протяжении всего периода пользования автомобилем вы платите только фиксированную ежемесячную сумму. А также оплачиваете топливо, без этого никак. Зато все расходы на обслуживание, шиномонтаж и хранение шин уже включены в эту сумму. Более того, автоцентр даже сам поставит автомобиль на учет. В подписку Land Rover Mobility также входит страховка и круглосуточная «Помощь на дорогах» от официального представителя Jaguar Land Rover в Беларуси. Таким образом, буквально все издержки, связанные с эксплуатацией автомобиля, спрогнозированы и уже включены в стоимость аренды. Фиксированный ежемесячный платёж останется неизменным. Вне зависимости от волатильности курса, экономической ситуации, вы защищены от всех финансовых рисков. По завершении срока подписки вы просто возвращаете автомобиль – вам не нужно беспокоится о его продаже. И сразу можете подписаться на другой совершенно новый Land Rover или Range Rover, чтобы управлять им с тем же комфортом и простотой.

Discovery Sport станет вашим по подписке на 1 год за 1504 Евро* в месяц. Фиксированный платеж при заключении договора на 2 года – 1353 Евро*.

В чём выгода от подписки на автомобиль? Это максимально удобный способ получить машину или целый автопарк без финансирования аванса, без первоначального взноса и без многолетних кредитных обязательств. Договор по программе Land Rover Mobility заключается сроком на один или два года, а получить автомобиль по подписке можно без первого платежа.





Ежемесячные платежи за Range Rover Velar составляют 1848 Евро* (подписка на 1 год) или 1530 Евро* (подписка на 2 года).

Подписка идеально подходит компаниям, иностранным представительствам, предпринимателям и просто частным лицам, которые хотят пользоваться новым автомобилем непродолжительный срок или планируют ежегодно обновлять свой автопарк. Данная услуга выгодна юридическим лицам, т.к. упрощает учёт, а платежи по ней относятся на затраты, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу. Таким образом, Land Rover Mobility – это комфортное пользование современным премиальным кроссовером без переплат и забот. Подписка на автомобиль экономит ваше время и деньги.





Страховка и все расходы на содержание автомобиля по подписке уже включены в фиксированные платежи. Подписчику не нужно ни о чём заботиться!

Подписка на автомобиль – это современный умный способ пользования британским кроссовером по схеме «всё включено» с минимальными обязательствами. Вы можете пользоваться автомобилем как своим, даже выезд за границу возможен. Просто плати фиксированный платёж и заправляй. Обо всём остальном уже позаботились.

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*оплата производится в белорусских рублях в эквиваленте.

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