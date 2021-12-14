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Зажигательный танец корги покорил всех. Взгляните на милую музыкальную булочку (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Некоторые питомцы способны похвастаться превосходным чувством ритма и с удовольствием это демонстрируют. На очередное такое видео
В интернете завирусилось видео с забавным корги по кличке Трикси. Заслышав ритмичную музыку, он начинает настоящий энергичный танец. При просмотре без звука может показаться, что пес пытается сделать яму посреди кухни, однако звук на фоне превращает собакена в даровитого танцора.
Милейший ролик посмотрели более 2,2 млн раз.
Интернет-пользователям очень понравился талантливый обладатель хвоста.
Фото: pixabay
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Некоторые питомцы способны похвастаться превосходным чувством ритма и с удовольствием это демонстрируют. На очередное такое видео обратил внимание ridus.ru. В...
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