Скрытые источники сахара, опасные для здоровья: вот список. Это должен знать каждый!

Источник материала: ОНТ

Избыток сахара в организме пагубно влияет на здоровье человека, утверждают специалисты. Диетолог Светлана Зеленцова перечислила скрытые источники сахара, пишет РИА «Новости».

Избыток сахара является проблемой нашего времени, отметила специалист. По ее словам, все добавленные сахара нежелательны в рационе человека.

Зеленцова напомнила, что большое количество сахара в пище приводит к ее высокой калорийности и в итоге – избыточной массе тела. Если злоупотреблять большими дозами сахара, это может стать причиной инсулинорезистентности, что приведет к диабету второго типа, повысит риск болезни Альцгеймера и спровоцирует некоторые виды рака. Диетолог подчеркнула, что в исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на иммунитет.

Большое количество сахара приводит к ускоренному старению кожи и негативно влияет на печень.

Диетолог перечислила скрытые источники сахара. В этот список попали хлеб, полуфабрикаты, промышленные соусы, творог и йогурты, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, нектары и соки, алкогольные и прохладительные напитки.

Светлана Зеленцова отметила: производитель может называть сахар на этикетке по-другому – например, инвертный сироп, нектар агавы, кокосовый сахар, глюкоза, концентраты фруктового сока, гидролизированный крахмал, сгущенный сок тростника и так далее.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram