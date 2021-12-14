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Скрытые источники сахара, опасные для здоровья: вот список. Это должен знать каждый!
Источник материала: ОНТ
Избыток сахара в организме пагубно влияет на здоровье человека, утверждают специалисты. Диетолог Светлана Зеленцова перечислила скрытые источники сахара,
Избыток сахара является проблемой нашего времени, отметила специалист. По ее словам, все добавленные сахара нежелательны в рационе человека.
Зеленцова напомнила, что большое количество сахара в пище приводит к ее высокой калорийности и в итоге – избыточной массе тела. Если злоупотреблять большими дозами сахара, это может стать причиной инсулинорезистентности, что приведет к диабету второго типа, повысит риск болезни Альцгеймера и спровоцирует некоторые виды рака. Диетолог подчеркнула, что в исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на иммунитет.
Большое количество сахара приводит к ускоренному старению кожи и негативно влияет на печень.
Диетолог перечислила скрытые источники сахара. В этот список попали хлеб, полуфабрикаты, промышленные соусы, творог и йогурты, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, нектары и соки, алкогольные и прохладительные напитки.
Светлана Зеленцова отметила: производитель может называть сахар на этикетке по-другому – например, инвертный сироп, нектар агавы, кокосовый сахар, глюкоза, концентраты фруктового сока, гидролизированный крахмал, сгущенный сок тростника и так далее.
Фото: pixabay
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Избыток сахара в организме пагубно влияет на здоровье человека, утверждают специалисты. Диетолог Светлана Зеленцова перечислила скрытые источники...
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