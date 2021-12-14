ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве ко Дню белорусского кино представят специальную программу

14.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Могилеве ко Дню белорусского кино представят специальную программу

Только отечественная фильмотека! Кинотеатры Могилева придумали специальную программу сеансов ко Дню белорусского кино.


Художественные, документальные, мультипликационные. Жанр и время показов специалисты киновидеопроката подбирали на любой вкус и возраст. «Часы остановились в полночь», «Дикая охота короля Стаха», «Иди и смотри» – для любителей классики. Анимационные, приключенческие и мультфильмы – большой выбор для детей и подростков. Приобщиться к национальным традициям и культуре можно в трех кинотеатрах города.

Качественное и разнообразное белорусское кино на экранах могилевских кинотеатров – до 19 декабря. А затем прокатный график захватят новогодние картины.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только отечественная фильмотека! Кинотеатры Могилева придумали специальную программу сеансов ко Дню белорусского кино. Художественные, документальные,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД обсудили подходы к разрешению ситуации с беженцами
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by