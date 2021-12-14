В Могилеве ко Дню белорусского кино представят специальную программу

Источник материала: ОНТ

Только отечественная фильмотека! Кинотеатры Могилева придумали специальную программу сеансов ко Дню белорусского кино.





Художественные, документальные, мультипликационные. Жанр и время показов специалисты киновидеопроката подбирали на любой вкус и возраст. «Часы остановились в полночь», «Дикая охота короля Стаха», «Иди и смотри» – для любителей классики. Анимационные, приключенческие и мультфильмы – большой выбор для детей и подростков. Приобщиться к национальным традициям и культуре можно в трех кинотеатрах города.

Качественное и разнообразное белорусское кино на экранах могилевских кинотеатров – до 19 декабря. А затем прокатный график захватят новогодние картины.

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