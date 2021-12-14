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Солнечная электростанция – новый «зеленый» проект Белинвестбанка
Источник материала: ОНТ
Очередной «зеленый проект» воплощен в жизнь при содействии Белинвестбанка. Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря. Солнечные батареи обещают обеспечить экологически чистой энергией практически всю Гомельскую область.
Переориентация многих стран мира на использование возобновляемых источников энергии – современный тренд. За последние несколько лет в нашей стране проделана значительная работа по развитию этого направления. Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная наносит минимальный ущерб окружающей среде. Новая фотовольтаическая электростанция в Мозырьском районе не первая в Беларуси. Но именно этот многообещающий проект в будущем позволит расшить производственные мощности предприятий Гомельской области.
Реализация этого проекта невозможна была бы без поддержки первого ЭкоЛогичного банка страны. Белинвестбанк не первый год поддерживает «зеленые» проекты. Сегодня получить финансирование на их реализацию могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
Являясь финансовым посредником, Белинвестбанк ожидает от своих клиентов и партнеров готовности вместе внедрять лучшие мировые практики в сфере экологического и социального менеджмента.
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Очередной «зеленый проект» воплощен в жизнь при содействии Белинвестбанка. Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря....
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