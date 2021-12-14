Солнечная электростанция – новый «зеленый» проект Белинвестбанка

Источник материала: ОНТ

Очередной «зеленый проект» воплощен в жизнь при содействии Белинвестбанка. Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря. Солнечные батареи обещают обеспечить экологически чистой энергией практически всю Гомельскую область.





Переориентация многих стран мира на использование возобновляемых источников энергии – современный тренд. За последние несколько лет в нашей стране проделана значительная работа по развитию этого направления. Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная наносит минимальный ущерб окружающей среде. Новая фотовольтаическая электростанция в Мозырьском районе не первая в Беларуси. Но именно этот многообещающий проект в будущем позволит расшить производственные мощности предприятий Гомельской области.

Павел Костян, директор компании «ВетроВатт плюс»: «Реализация проекта была в сложный пандемийный период, из-за чего мы вынуждены были менять поставщиков оборудования и материалов. Но благодаря надежным партнерам мы смогли реализовать проект. Электроэнергия у нас отдается в сеть РУП «ГомельЭнерго», а далее по сетям распределяется среди потребителей».

Реализация этого проекта невозможна была бы без поддержки первого ЭкоЛогичного банка страны. Белинвестбанк не первый год поддерживает «зеленые» проекты. Сегодня получить финансирование на их реализацию могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Елена Болсун, начальник управления внешнеторгового финансирования Белинвестбанка: «Банк предоставляет ресурсы на срок до 60 месяцев. Сумма проекта от 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса. Помимо этого, компании могут воспользоваться специальными условиями по страхованию имущества и транспорта, которое приобретается в рамках "зеленого" проекта. Мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать белорусские предприятия в реализации подобных проектов – это часть стратегии развития банка. "Зеленым" финансированием могут воспользоваться те, кто просто хочет сделать свою деятельность более экологичной. Например, заменить оборудование на более энергоэффективное, переоборудовать офис или заменить автомобили, которыми пользуется компания, на электротранспорт. Но есть возможность реализации и более масштабных проектов, которые являются знаковыми как для банка, так и страны в целом. Строительство фотовольтаической электростанции – это один из таких примеров».

Являясь финансовым посредником, Белинвестбанк ожидает от своих клиентов и партнеров готовности вместе внедрять лучшие мировые практики в сфере экологического и социального менеджмента.

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