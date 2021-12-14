«Хитрый жук». Кот рассмешил интернет попытками подольститься к хозяину. Только посмотрите на него! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На какие только уловки ни идут некоторые пушистые, чтобы заполучить желаемое. Что делать, если очень хочется курочки, но хозяин запрещает, показал пушистый герой на видео, которое нашел ridus.ru.

Начало видео вдохновляет и умиляет: кот по кличке Чу изо всех сил ластится к хозяину. Однако потом видеокамера немного меняется ракурс и вскоре становится понятна причина такого прилива нежности: жареная куриная нога, которая лежит на тарелке прямо перед хозяином. Сколько так выдержит хозяин – непонятно.





Интернет-пользователей коварный в своей милоте кот восхитил и заставил хохотать. Ролик «Хитрый жук» в Twitter посмотрели более 650 тысяч раз.

«Работает профессионал», «Я так ржу с его беспалевности», «Наглость – второе счастье», «Это очень смешно», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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