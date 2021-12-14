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«Хитрый жук». Кот рассмешил интернет попытками подольститься к хозяину. Только посмотрите на него! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На какие только уловки ни идут некоторые пушистые, чтобы заполучить желаемое. Что делать, если очень хочется курочки, но хозяин запрещает, показал пушистый герой на видео, которое
Начало видео вдохновляет и умиляет: кот по кличке Чу изо всех сил ластится к хозяину. Однако потом видеокамера немного меняется ракурс и вскоре становится понятна причина такого прилива нежности: жареная куриная нога, которая лежит на тарелке прямо перед хозяином. Сколько так выдержит хозяин – непонятно.
Интернет-пользователей коварный в своей милоте кот восхитил и заставил хохотать. Ролик «Хитрый жук» в Twitter посмотрели более 650 тысяч раз.
Фото: скриншот из видео
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«Хитрый жук». Кот рассмешил интернет попытками подольститься к хозяину. Только посмотрите на него! (ВИДЕО)
На какие только уловки ни идут некоторые пушистые, чтобы заполучить желаемое. Что делать, если очень хочется курочки, но хозяин запрещает, показал пушистый герой на...
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