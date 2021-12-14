Перезвонил, похвалил и попросил взять еще один кредит: в Бресте женщина перечислила мошенникам 7,5 тыс. рублей

Источник материала: ОНТ

Жительница Бреста стала жертвой мошенников, попавшись на их сложную схему, и лишилась более 7,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В начале декабря 47-летней жительнице Бреста через Viber позвонил неизвестный и назвался сотрудником известной интернет-площадки – он якобы хотел уточнить адрес для доставки мобильного телефона. Женщина, конечно, ответила, что такой заказ не оформляла. На это незнакомец сообщил, что в таком случае злоумышленники завладели ее личными данными. После этого мужчина сообщил, что нужно пообщаться с сотрудником банка.

Брестчанка не насторожилась. Она снова отправилась в банк и взяла еще один кредит, а затем перечислила мошенникам 2,5 тыс. белорусских рублей. О том, что ее обманули, женщина поняла на четвертый день и пошла в милицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Фото: pixabay









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