«Казалось, Финберг был и будет всегда». В Минске простились с Михаилом Финбергом

Источник материала: ОНТ

Минске простились с Михаилом Финбергом" class="one-news__figure-img">

Человек-оркестр, без которого сложно угадать мелодии – свои и чужие. В Минске простились с Михаилом Финбергом. Маэстро скончался в 74 года. Совсем немного не дожил до юбилея. В Большом зале Белорусской филармонии сегодня часто звучали слова «казалось, Финберг был и будет всегда». Но и такого масштаба личности уходят. Родным поистине народного артиста передано соболезнование Президента. Гражданская панихида началась раньше официального времени.





Вулкан страстей, эмоций, идей. Один взмах руки маэстро – и сердца миллионов пели. Сегодня – плачут. Финберг уже лишь мелодия. Она и останется. Не просто грандиозный музыкант, но и гражданин с большой буквы. В первом ряду – венок от Президента.

Последнее интервью. ОНТ. XX фестиваль «Маладзечна». Создал Финберг, и благодаря ему наша музыка будет вечной. Дирижера экстренно госпитализировали 8 декабря. 9-го – оркестр играл в Могилеве – иначе он бы не простил. 11 декабря – опустился занавес.

Финберг мог собрать любой зал. Дирижировал даже, когда тяжело было стоять на ногах. Человек-оркестр. И на прощание – аншлаг! Сегодня цветы народному артисту несли не только статусные поклонники, «люди из телевизора», но и «люди с улицы».

На филармонической сцене почетный гражданин родного города Мозыря уже готовился отметить гала-концертом свое 75-летие – 21 февраля. Сердце. Остановилось раньше времени. Теперь маэстро не скажет, что у него «самый большой отпуск 7-8 дней».

Тамело, Свиридова, Колдун, Бьянка – голоса первым расслышал профессор. Кстати, единственный на белорусской эстраде. Финберг обладал абсолютным слухом. Никогда не обманывал слушателей. И другим не давал. Его слова: «У нас в оркестре шарлатанов нет».

Финберг был «вулканом». И, к сожалению, он больше не проснется. Упокоился дирижер на Аллее Славы Восточного кладбища. И там отличный оркестр – его Тиханович, Науменко. На прощание – любимый жест маэстро, когда он был в хорошем настроении.

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