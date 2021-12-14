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Зачем Путин созвонился с Байденом; Лукашенко – на заседании ЕАЭС; все о санкциях; забор от мигрантов и белорусское экономическое чудо. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

14.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зачем Путин созвонился с Байденом; Лукашенко – на заседании ЕАЭС; все о санкциях; забор от мигрантов и белорусское экономическое чудо. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

Смотрите в новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:

– Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту.

– Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

– Как Беларусь будет реагировать на санкции Запада?

– Глава государства об экономической интеграции на рынке ЕАЭС.

– Заявление Польши о строительстве забора на границе с Беларусью.

– Интервью Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT.

– Рост белорусской экономики: чудо или хорошо продуманная стратегия?

Подробнее – в видео.

 

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Смотрите в новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: – Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту. –...
 
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