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Зачем Путин созвонился с Байденом; Лукашенко – на заседании ЕАЭС; все о санкциях; забор от мигрантов и белорусское экономическое чудо. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура
Источник материала: ОНТ
Смотрите в новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:
– Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту.
– Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
– Как Беларусь будет реагировать на санкции Запада?
– Глава государства об экономической интеграции на рынке ЕАЭС.
– Заявление Польши о строительстве забора на границе с Беларусью.
– Интервью Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT.
– Рост белорусской экономики: чудо или хорошо продуманная стратегия?
Подробнее – в видео.
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Зачем Путин созвонился с Байденом; Лукашенко – на заседании ЕАЭС; все о санкциях; забор от мигрантов и белорусское экономическое чудо. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура
Смотрите в новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: – Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту. –...
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