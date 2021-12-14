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Опубликован трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Источник материала: ОНТ
Трейлер третьей части киносерии «Фантастические твари и где они обитают» уже в Сети. Ролик опубликован на канале Warner Bros. в YouTube. Картина получила название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
На экране зрители увидят звездный состав: Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Эзра Миллер. А вот Джонни Депп, который сыграл Грин-де-Вальда в предыдущей части, покинул проект. Его заменил Мадс Миккельсен. В кинотеатрах фильм появится весной 2022 года.
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Трейлер третьей части киносерии «Фантастические твари и где они обитают» уже в Сети. Ролик опубликован на канале Warner Bros. в YouTube. Картина получила название...
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