Опубликован трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Источник материала: ОНТ

Трейлер третьей части киносерии «Фантастические твари и где они обитают» уже в Сети. Ролик опубликован на канале Warner Bros. в YouTube. Картина получила название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

На экране зрители увидят звездный состав: Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Эзра Миллер. А вот Джонни Депп, который сыграл Грин-де-Вальда в предыдущей части, покинул проект. Его заменил Мадс Миккельсен. В кинотеатрах фильм появится весной 2022 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram