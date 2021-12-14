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Престижный выбор! Новосёлы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме Осло в Minsk World
Источник материала: Myfin
Массу положительных эмоций испытали новосёлы дома «Осло» в квартале «Северная Европа», приёмка которого прошла накануне в Minsk World. Теперь их ждут только приятные хлопоты!
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Квартал «Северная Европа» сочетает в себе комфорт городской жизни и экологичность загородной. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет много деревьев, кустарников и цветов, а через дорогу – шикарный парк – «зелёное» сердце проекта.
Хорошее расположение дома «Осло» отметила клиентка Екатерина.
«Всё соответствует обещаниям. Отличное месторасположение, панорамные окна, а лобби такое же, как было на рендерах. Просто феерические ощущения. Каждый вечер мы планировали, где и что будет стоять, а теперь можем увидеть это в реальности. Это просто замечательно», – поделилась впечатлениями она.
В просторных апартаментах получится разместить кухню, гостиную и спальню. В планах – сделать на балконе уютный уголок. Благодаря панорамным окнам здесь открываются шикарные виды.
Особенно Екатерине понравился панорамный лифт. Она уверена, что жильцы будут делать здесь много фотографий.
Оценила девушка и то, что на первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения:
«Это удобно, мобильно, не нужно никуда спешить. Плюс, это новые рабочие места у нас в доме».
Екатерина приобрела апартаменты в Minsk World в рассрочку.
«Рассрочка под небольшой процент, всё доступно. Для молодёжи раньше не было возможности построить самостоятельно жилье, потому что нужно было платить огромные суммы», – добавила клиентка.
Квартал «Северная Европа»– отличный вариант в плане расположения. Одна из его границ – улица Кижеватова – важная магистраль столицы. Отсюда удобно добираться в центр и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится метро и остановки наземного транспорта.
«Комплекс расположен удачно, хорошее транспортное сообщение, уже сейчас есть транспорт, который ходит регулярно. Планируется новое метро, поэтому с транспортом, я думаю, проблем не будет», – подтвердила клиентка Дарья.
Она призналась, что от визита в новые апартаменты остались только хорошие впечатления.
«Качество черновой отделки удовлетворило полностью. На выбор квартиры повлияло то, что здесь есть панорамные окна. В дальнейшем, когда стройка закончится, будет хороший вид из них», – уверена девушка.
Она высоко оценила дизайн фасадов и оформление лобби.
«После того, как ты пожил в старых домах, в такие новостройки особенно приятно заходить. Главное, сохранить эту красоту в процессе эксплуатации», – добавила клиентка.
Minsk World энергично застраивается и совсем скоро здесь будет все, что нужно для активной и комфортной жизни в мегаполисе. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест и возможностей развивать собственное дело.
А вам понравился квартал «Северная Европа»? Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках «Копенгаген», «Стокгольм», «Глазго», «Осло» и «Вильнюс».
Торопитесь исполнить свою мечту! Как это сделала клиентка Алла.
«Я с удовольствием стала частью этого знаменательного события. Я ждала этого целых 20 лет и безумно благодарна за то, что получила такую возможность», – поделилась она впечатлениями.
«Ещё полгода назад я не могла себе представить, что у нас будет своя квартира и что у меня будет своя комната. Сегодня я достигла своей мечты и очень счастлива. Теперь остаётся только сделать ремонт, а потом каждое утро просыпаться и наслаждаться видом из окна», – добавила Владислава, дочка Аллы.
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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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