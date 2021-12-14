Источник материала: Myfin



Престижный выбор! Новосёлы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме «Осло» в Minsk World

Массу положительных эмоций испытали новосёлы дома «Осло» в квартале «Северная Европа», приёмка которого прошла накануне в Minsk World. Теперь их ждут только приятные хлопоты!



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Приёмка – радостное событие

Квартал «Северная Европа» сочетает в себе комфорт городской жизни и экологичность загородной. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет много деревьев, кустарников и цветов, а через дорогу – шикарный парк – «зелёное» сердце проекта.





Клиентка Екатерина оценила панорамный лифт

Хорошее расположение дома «Осло» отметила клиентка Екатерина.



«Всё соответствует обещаниям. Отличное месторасположение, панорамные окна, а лобби такое же, как было на рендерах. Просто феерические ощущения. Каждый вечер мы планировали, где и что будет стоять, а теперь можем увидеть это в реальности. Это просто замечательно», – поделилась впечатлениями она.





В лобби дома «Осло» – изысканный интерьер

В просторных апартаментах получится разместить кухню, гостиную и спальню. В планах – сделать на балконе уютный уголок. Благодаря панорамным окнам здесь открываются шикарные виды.



Особенно Екатерине понравился панорамный лифт. Она уверена, что жильцы будут делать здесь много фотографий.

Оценила девушка и то, что на первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения:

«Это удобно, мобильно, не нужно никуда спешить. Плюс, это новые рабочие места у нас в доме».





На первом этаже дома – коммерческие помещения

Екатерина приобрела апартаменты в Minsk World в рассрочку.



«Рассрочка под небольшой процент, всё доступно. Для молодёжи раньше не было возможности построить самостоятельно жилье, потому что нужно было платить огромные суммы», – добавила клиентка.

Квартал «Северная Европа»– отличный вариант в плане расположения. Одна из его границ – улица Кижеватова – важная магистраль столицы. Отсюда удобно добираться в центр и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится метро и остановки наземного транспорта.





Клиентка Дарья оценила дизайн фасадов и оформление лобби

«Комплекс расположен удачно, хорошее транспортное сообщение, уже сейчас есть транспорт, который ходит регулярно. Планируется новое метро, поэтому с транспортом, я думаю, проблем не будет», – подтвердила клиентка Дарья.



Она призналась, что от визита в новые апартаменты остались только хорошие впечатления.





Через дорогу от квартала «Северная Европа» запроектирован парк

«Качество черновой отделки удовлетворило полностью. На выбор квартиры повлияло то, что здесь есть панорамные окна. В дальнейшем, когда стройка закончится, будет хороший вид из них», – уверена девушка.



Она высоко оценила дизайн фасадов и оформление лобби.

«После того, как ты пожил в старых домах, в такие новостройки особенно приятно заходить. Главное, сохранить эту красоту в процессе эксплуатации», – добавила клиентка.





На первом этаже – санитарная комната с пеленальным столиком

Minsk World энергично застраивается и совсем скоро здесь будет все, что нужно для активной и комфортной жизни в мегаполисе. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест и возможностей развивать собственное дело.



Таким по проекту будет Международный финансовый центр

А вам понравился квартал «Северная Европа»? Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках «Копенгаген», «Стокгольм», «Глазго», «Осло» и «Вильнюс».







Лобби готового дома «Вильнюс» в квартале «Северная Европа»

Торопитесь исполнить свою мечту! Как это сделала клиентка Алла.



«Я с удовольствием стала частью этого знаменательного события. Я ждала этого целых 20 лет и безумно благодарна за то, что получила такую возможность», – поделилась она впечатлениями.





Алла и Владислава давно мечтали о новых апартаментах

«Ещё полгода назад я не могла себе представить, что у нас будет своя квартира и что у меня будет своя комната. Сегодня я достигла своей мечты и очень счастлива. Теперь остаётся только сделать ремонт, а потом каждое утро просыпаться и наслаждаться видом из окна», – добавила Владислава, дочка Аллы.



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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361