Беженцы на белорусско-польской границе все еще ждут помощи от ЕС, но получают ее только от Беларуси

Источник материала: ОНТ

Зверства на границе стали причиной еще одного стихийного митинга – на этот раз в кризисном центре для беженцев под Гродно.

Здесь тоже требуют вернуть Элину. Но люди подозревают, что в живых ребенка уже нет. Это вызывает отчаяние и неопределенность. Однако, беженцы еще ждут человечности со стороны Европы.

А получают ее от белорусов. Решить главную проблему приезжих здесь не могут, но делают все, чтобы люди были сыты, согреты и находились в безопасности.

Пока погода не доставляет серьезных неудобств. Но есть конкретный план и на случай усиления морозов. С гуманитарной помощью также нет недостатка – на складах сформирован двухнедельный запас еды, одежды, средств личной гигиены.

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