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Гороскоп на 14 декабря: напряжённая работа у Раков отразится на здоровье, Девы на пути к успеху

14.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 14 декабря: напряжённая работа у Раков отразится на здоровье, Девы на пути к успеху

Звёзды обещают Овнам плодотворный день. Некоторые обстоятельства могут изменить ваши основные планы, но не повлияют на результат. Проявите осторожность в финансовых делах.

В решении рабочих вопросов Тельцам потребуется изобретательность и находчивость. В общении с родными могут возникнуть разногласия из-за обычного недопонимания.

Близнецам не следует сопротивляться важным изменениям в жизни, даже если они кажутся несколько абсурдными. В последствии вы получите больше, чем предполагали.

Напряжённый период работы у Раков может отразиться на здоровье. Если что-то не получается и вызывает сложности, не тратьте напрасно свою энергию. Подумайте над этим завтра.

Львы полны сил и уверенности в себе. Звёзды советуют вам обратить внимание на рацион питания, который может стать одной из причин проявления хронических заболеваний.

Девы на пути к успеху. Деловая поездка может открыть перед вами перспективы нового сотрудничества. Постарайтесь отбросить сомнения и не упустить шанс карьерного взлёта.

Весы, ваше стремление к авантюрам способно обернуться против вас. Сегодня лучше минимизировать общение с коллегами. Отложите на потом длительные поездки за рулём.

Скорпионы, звёзды обещают вам непредсказуемый день. Чтобы не отходить от намеченной цели, постарайтесь заранее продумать свой распорядок и реализовать важные вопросы в первой половине дня.

Стрельцам не следует поддаваться чувству разочарования. Позитивные мысли помогут вам спланировать интересные события для того, чтобы получить новые знания и расширить кругозор.

От Козерогов ситуация потребует тактичности. Прислушайтесь совета звёзд и не принимайте поспешных решений. Вспыльчивость не позволит вам обдумать ситуацию правильно.

У Водолеев сейчас наступило хорошее время для капитальной ревизии в вещах, бумагах и аксессуарах. Постарайтесь не общаться с неприятными людьми, чтобы избежать конфликтов.

Рыбам придётся держать всё под контролем и не пускать дела на самотёк. Смело занимайтесь текущими делами и не меняйте привычный жизненный ритм. Доверьтесь своей интуиции.

 

 

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Звёзды обещают Овнам плодотворный день. Некоторые обстоятельства могут изменить ваши основные планы, но не повлияют на результат. Проявите осторожность в...
 
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