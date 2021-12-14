Поляки протестуют против политики Варшавы в отношении беженцев

Источник материала: ОНТ

Позиция польских властей в ситуации с беженцами на границе Евросоюза вызывает все больше возмущения, в том числе, в самой Польше. Люди недовольны действиями правительства и силовиков – и проводят акции протеста.

«На границе до сих пор гибнут люди!» – с такими плакатами люди вышли накануне на улицы Кракова. Один из главных вопросов к властям – «Где Эйлин?».

Поводом стала информация о смерти четырехлетней девочки, которая сумела попасть на территорию Польши. А ее родители были силой выдворены в Беларусь, после чего дальнейшая судьба Эйлин никому неизвестна.

Поляки требуют прекратить жестокость в отношении людей, которых силовики избивают, подвергают унижениям, а потом выбрасывают на территорию Беларуси, иногда без признаков жизни.

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