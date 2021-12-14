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Пять участников протестов выплатят "Минсктрансу" более Br62 тыс. из-за сбоя в работе транспорта

14.12.2021 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд Заводского района Минска иск о взыскании в пользу КТУП "Минсктранс" ущерба на сумму более Br62 тыс., причиненного остановкой движения общественного транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Среди ответчиков - пять граждан, ранее осужденных приговорами судов, в том числе за организацию и подготовку 25 октября 2020 года в столице действий, которые грубо нарушили общественный порядок и повлекли сбой в работе транспорта, а также активное участие в них.

Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме - с ответчиков взысканы в солидарном порядке Br62,9 тыс., а также госпошлина в размере Br3,1 тыс.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди ответчиков - пять граждан, ранее осужденных приговорами судов, в том числе за организацию и подготовку 25 октября 2020 года в столице действий, которые грубо...
 
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