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В Солигорске спасли мужчину, едва не сорвавшегося с балкона на пятом этаже

14.12.2021 09:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске мужчина едва не сорвался с балкона на пятом этаже. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

13 декабря в 20.42 спасателям поступило сообщение, что на балконе 5-го этажа девятиэтажного жилого дома на улице Октябрьской, 25, висит человек. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, мужчина находился с наружной стороны балкона: одной рукой он держался за створку рамы, а второй - за отлив. Мужчина повторял, что у него нет сил больше держаться. Спасатели быстро развернули автолестницу, один из них поднялся к пострадавшему и помог забраться внутрь балкона.

Мужчина в госпитализации не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, мужчина находился с наружной стороны балкона: одной рукой он держался за створку рамы, а второй - за отлив. Мужчина...
 
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