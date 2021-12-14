В сибирской тайге подстрелили пожарных, перепутав их снегоход с волком

Источник материала: ОНТ

В Иркутской области (Россия) охотники подстрелили пожарных, перепутав их с волком. О трагедии информирует «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Бабр Mash».

Семеро охотников отправились на отдых в тайгу. По сведениям источника, весь день у приятелей было застолье, а на закате вооруженные карабинами мужчины поехали охотиться на волков. Вскоре на снегу были замечены волчьи следы.

Зверя вычисляли с помощью тепловизора. Один из охотников дважды выстрелил в сторону, где наличие животного показал прибор.

Охотники отправились за добычей, но волка не обнаружили. Оказалось, что мужчина стрелял по снегоходу, на котором также на охоту приехали трое пожарных. Пули попали в двоих мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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