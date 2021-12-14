ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В сибирской тайге подстрелили пожарных, перепутав их снегоход с волком

14.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В сибирской тайге подстрелили пожарных, перепутав их снегоход с волком

В Иркутской области (Россия) охотники подстрелили пожарных, перепутав их с волком. О трагедии информирует «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Бабр Mash».

Семеро охотников отправились на отдых в тайгу. По сведениям источника, весь день у приятелей было застолье, а на закате вооруженные карабинами мужчины поехали охотиться на волков. Вскоре на снегу были замечены волчьи следы.

Зверя вычисляли с помощью тепловизора. Один из охотников дважды выстрелил в сторону, где наличие животного показал прибор.

Охотники отправились за добычей, но волка не обнаружили. Оказалось, что мужчина стрелял по снегоходу, на котором также на охоту приехали трое пожарных. Пули попали в двоих мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иркутской области (Россия) охотники подстрелили пожарных, перепутав их с волком. О трагедии информирует «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Бабр Mash». Семеро...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали с поличным наркокурьера
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by