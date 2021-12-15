Кот достал из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки. Посмотрите, какой пушистый джентльмен! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Милое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот вытащил из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки, показывая при этом, как он любит ее.





Комментаторы были в восторге от пушистого джентльмена.

Фото: Pixabay.com

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