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Кот достал из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки. Посмотрите, какой пушистый джентльмен! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Милое видео опубликовал
В ролике кот вытащил из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки, показывая при этом, как он любит ее.
Комментаторы были в восторге от пушистого джентльмена.
Фото: Pixabay.com
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Кот достал из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки. Посмотрите, какой пушистый джентльмен! (ВИДЕО)
Милое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот вытащил из вазы цветок и принес его к ногам хозяйки, показывая при этом, как он любит ее. Комментаторы были в восторге...
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