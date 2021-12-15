Рабочие начали пилить дерево и обнаружили неприятный сюрприз – пришлось бросить пилу и снимать видео! Посмотрите, это невероятно!

Источник материала: ОНТ

Пользователь TikTok michaeladams1310, сотрудник организации в США, занимающейся услугами обрезки и вырубки деревьев, опубликовал невероятное видео.

В кадре видно, как рабочие начали пилить ствол дерева, и оттуда сразу же хлынул поток грязной воды. Один из рабочих положил пилу на землю и начал снимать.

В TikTok видео набрало более 20 млн просмотров. Пользователей поразили кадры вытекающей из ствола дерева воды, а некоторые нашли разумное объяснение такому явлению.

«Сердцевина у дерева полностью сгнила, в образовавшиеся отверстия натекла дождевая вода. Всё», «Такого не может быть!», «И где такие деревья растут!», «Многие не верят, что растения и деревья живые, а зря!», «А мне так жалко, как кровь течет», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com









Подписывайтесь на нас в Telegram