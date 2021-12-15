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Рабочие начали пилить дерево и обнаружили неприятный сюрприз – пришлось бросить пилу и снимать видео! Посмотрите, это невероятно!
Источник материала: ОНТ
Пользователь TikTok michaeladams1310, сотрудник организации в США, занимающейся услугами обрезки и вырубки деревьев, опубликовал невероятное видео.
В кадре видно, как рабочие начали пилить ствол дерева, и оттуда сразу же хлынул поток грязной воды. Один из рабочих положил пилу на землю и начал снимать.
В TikTok видео набрало более 20 млн просмотров. Пользователей поразили кадры вытекающей из ствола дерева воды, а некоторые нашли разумное объяснение такому явлению.
«Сердцевина у дерева полностью сгнила, в образовавшиеся отверстия натекла дождевая вода. Всё», «Такого не может быть!», «И где такие деревья растут!», «Многие не верят, что растения и деревья живые, а зря!», «А мне так жалко, как кровь течет», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Рабочие начали пилить дерево и обнаружили неприятный сюрприз – пришлось бросить пилу и снимать видео! Посмотрите, это невероятно!
Пользователь TikTok michaeladams1310, сотрудник организации в США, занимающейся услугами обрезки и вырубки деревьев, опубликовал невероятное видео. В кадре видно, как...
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