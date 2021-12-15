Четверо белорусских хоккеистов сыграют в Матче звезд КХЛ

Источник материала: ОНТ

Сформированы окончательные составы на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.

В окончательный список вошли четыре белорусских хоккеиста. Все они будут представлены в команде «Евразия». Дебютируют в подобных шоу Илья Усов и Алексей Колосов из минского «Динамо», а также Владислав Кодола, выступающий за «Северсталь». Выступит в Матче звезд и защитник «Трактора» Ник Бейлен. Кроме команды «Евразия», сыграют сборные «России», «Северной Америки» и «Скандинавии». Матч звезд КХЛ-2022 пройдет в Челябинске 15 и 16 января 2022 года.

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