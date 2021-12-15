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Страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой взбудоражил публику (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На съемках передачи «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались. Видео опубликовано в Сети.
Пара представила новогодний номер, станцевав вальс, и, завершая свое выступление, Даня и Евгения трогательно обнялись и поцеловались. Такое поведение молодых людей взбудоражило комментаторов и публику.
Мнения поклонников, посмотревших ролик, разделились. Кто-то верит в слухи об отношениях, а кто-то счел поцелуй постановкой.
Фото: скриншот из видео
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На съемках передачи «Ледниковый период» тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались. Видео опубликовано в Сети. Пара представила...
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