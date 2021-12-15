Лукашенко: Ответите на полную катушку! Ситуация непростая, повторения допустить не можем

Источник материала: ОНТ

Важный день для Могилёва и области. Сегодня Президент представил нового губернатора. До этого кандидатуру Анатолия Исаченко на внеочередной сессии утвердили депутаты областного Совета. И несмотря на весьма позднее время для таких официальных процедур, Александр Лукашенко обсудил с региональным активом насущные вопросы. Кадровая политика и демография, борьба с ковидом и безопасность, поиск резервов для экономического роста. По сути, Глава государства сегодня поставил задачи не только перед новым губернатором, фактически – перед всей областью.





О смене губернатора Могилёвской области уже знает «Википедия», а вот табличка на двери в приёмной пока прежняя. Леонид Заяц проработал в должности меньше трёх лет. Но в коридорах облисполкома говорят: успели привыкнуть.

Леонид Заяц за небольшой срок сумел сделать то, что не удавалось долгое время. По итогам прошлого года Могилёвская область (обычно из второй половины списка) стала лучшей в стране по валовому региональному продукту. Губернаторов в нашей стране назначает Президент, в должности утверждает местный Совет депутатов. Всё по закону. Много лестных слов прозвучит в адрес обоих губернаторов – бывшего и нынешнего. Но особый вес происходящему придаст, безусловно, появление Александра Лукашенко.

Президент хорошо знает обоих. Леонид Заяц до своего губернаторства долго работал министром сельского хозяйства, к слову, теперь он переходит на работу в Совет Республики. Анатолий Исаченко трудовую деятельность когда-то начинал как раз на Могилёвщине. Об этих людях Президент знает всё. Да и в целом область не доставляет особых хлопот. Прямо скажем: протестной активностью в послевыборный период не отличалась. Но это не значит, что в области не вербуют так называемых сторонников перемен. Александр Лукашенко призывает контролирующие органы не расслабляться, ведь с приближением референдума градус политизации как минимум в Telegram-сообществе снова растёт.

Ещё одна горячая тема – ковид. Сейчас заболеваемость в области на уровне 20% от пика четвёртой волны. Здесь давно уповают не только на профессионализм врачей, но и на сознательность граждан. Почти половина привита первым компонентом. Есть время выдохнуть и сделать работу над ошибками.

Говорили, конечно, и о задачах экономических – всё-таки регион даёт 10% всей промышленности страны. «Могилёвхимволокно», «Лифтмаш», «Белшина» – есть у области бренды, известные на всю страну. Добавить сюда плодородные почвы – и потенциал региона может быть больше, чем принято считать. Новый губернатор в любом случае придаст новое дыхание. И на расстоянии в 200 километров Александру Лукашенко хорошо будет видна его работа. И судя по объятиям губернаторов – бывшего и нового, президенту удалось выстроить вертикаль, в которой уважение важнее конкуренции.

ФОТО: president.gov.by

Подписывайтесь на нас в Telegram