|
Глава «Железных дорог Литвы» уйдет в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений «Беларуськалия»
Источник материала: ОНТ
Глава «Железных дорог Литвы» (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка уйдет в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений компании «Беларуськалий»,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава «Железных дорог Литвы» (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка уйдет в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений компании «Беларуськалий», сообщает ТАСС со...
|
Архив (Разное)