Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы за мошенничество с изготовлением мебели

Источник материала: ОНТ

47-летнему минчанину было инкриминировано мошенничество, в том числе совершенное повторно. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщает прокуратура города Минска.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Фото: pixabay/носит иллюстративный характер

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