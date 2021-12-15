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Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы за мошенничество с изготовлением мебели

15.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы за мошенничество с изготовлением мебели

47-летнему минчанину было инкриминировано мошенничество, в том числе совершенное повторно. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщает прокуратура города Минска.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Фото: pixabay/носит иллюстративный характер

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Теги: Минск
 
 
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47-летнему минчанину было инкриминировано мошенничество, в том числе совершенное повторно. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в...
 
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