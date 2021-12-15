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Лукашенко о потенциале Могилевской области: Мы на древесине можем поднять страну
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
Президент напомнил о своих требованиях, озвученных ранее – регион не должен плестись в конце. Нацеленность области на создание новых производств и расширение действующих – это движение в правильном направлении.
Президент обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности в области и рассчитывает, что власти региона обеспечат в этой сфере прирост.
Производственная специализация, сложившаяся в Могилевской области, позволяет ей быть значимым производителем продукции нефтехимической и химической промышленности, деревообработки, машиностроения, бумаги и кровельных материалов.
Фото: БЕЛТА
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