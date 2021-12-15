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Лукашенко о потенциале Могилевской области: Мы на древесине можем поднять страну

15.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о потенциале Могилевской области: Мы на древесине можем поднять страну

Александр Лукашенко во время представления нового председателя Могилевского облисполкома заявил, что Могилевская область обладает достаточным инвестиционным потенциалом, передает БЕЛТА.

Президент напомнил о своих требованиях, озвученных ранее – регион не должен плестись в конце. Нацеленность области на создание новых производств и расширение действующих – это движение в правильном направлении.

Президент обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности в области и рассчитывает, что власти региона обеспечат в этой сфере прирост.

Производственная специализация, сложившаяся в Могилевской области, позволяет ей быть значимым производителем продукции нефтехимической и химической промышленности, деревообработки, машиностроения, бумаги и кровельных материалов.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко во время представления нового председателя Могилевского облисполкома заявил, что Могилевская область обладает достаточным инвестиционным...
 
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