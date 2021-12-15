Офис почетного консула Российской Федерации открылся в Витебске

Источник материала: ОНТ

Первый офис почётного консула России в Беларуси появился в Витебске. Сюда смогут обратиться граждане двух стран для решения самых разных вопросов.





Еще до официального открытия поступило несколько обращений. Один гражданин России попросил восстановить свидетельство о рождения матери, она родом из Витебска. Другая семья искала место захоронения своего предка, который погиб в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Суманеев, почётный консул России в Витебске и Витебской области: «Нам удалось найти это место захоронения, нанести имя героя на ту плиту, которая стоит на мемориальном кладбище».

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: «Это лишний раз подтверждение тому, что мы становимся ближе, еще дружнее, еще роднее, еще одна ниточка меду нами появилась, которая нас связывает».

Открытие офиса почетного консула активизирует работу между региональным бизнесом и российскими компаниями, но это не только развитие экономических связей, а также культурных, гуманитарных. Всего в Витебской области живёт 15 тысяч граждан России, а в Беларуси их более 100 тысяч.

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