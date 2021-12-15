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Офис почетного консула Российской Федерации открылся в Витебске
Источник материала: ОНТ
Первый офис почётного консула России в Беларуси появился в Витебске. Сюда смогут обратиться граждане двух стран для решения самых разных вопросов.
Еще до официального открытия поступило несколько обращений. Один гражданин России попросил восстановить свидетельство о рождения матери, она родом из Витебска. Другая семья искала место захоронения своего предка, который погиб в годы Великой Отечественной войны.
Открытие офиса почетного консула активизирует работу между региональным бизнесом и российскими компаниями, но это не только развитие экономических связей, а также культурных, гуманитарных. Всего в Витебской области живёт 15 тысяч граждан России, а в Беларуси их более 100 тысяч.
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Первый офис почётного консула России в Беларуси появился в Витебске. Сюда смогут обратиться граждане двух стран для решения самых разных вопросов. Еще до...
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