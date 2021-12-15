Стартовала благотворительная акция «Наши дети»: ведущие ОНТ поздравили воспитанников Волковысского детского дома

Источник материала: ОНТ

Волшебство начинается. По всей стране одновременно стартовал благотворительный марафон добра «Наши дети». Четверть века эта акция помогает исполнять мечты. В этом году ёлка зажглась сразу на нескольких площадках. Сегодня Деда Мороза встречали, к примеру, в Минске, Волковыске, Витебске.





В Минске праздник исполнения желаний начался в полдень в Национальном центре художественного творчества детей и молодёжи. На сцене новогоднее представление, а за кулисами – не менее красочное шоу. Вместе со сказочными героями дети пели, танцевали и фотографировались. Для участников акции праздник уже начался, главный подарок сегодня один на всех – сам центр, его отремонтировали. Сегодня дети приступили к творческим заданиям. Фантазировали на тему праздника и главного символа будущего года.

В этом году впервые в истории акции «Наши дети» запущен благотворительный сбор средств для улучшения материально-технической базы школ-интернатов, больниц, учреждений, где особенные малыши проходят реабилитацию. Ведь марафон добра – это поддержка тех, кому пришлось столкнуться с недетскими сложностями. Чтобы подарить им не только хорошее настроение, но и возможность жить лучше.

Флешмобы, снежные фигуры и ёлка с QR-кодами, а ещё новогодние конкурсы и хороводы со сказочными персонажами. В Витебске огни на ёлке зажгли более 300 школьников. Так в городе на время праздников стартовала эстафета добрых дел. Больше хороших поступков – больше счастливых людей.

Для самых активных участников – желанные подарки от Деда Мороза. И чудеса только начинаются. Ведь пока малыши загадывают желания, взрослые могут примерить роль волшебников.

Волшебниками на время стали ведущие и журналисты телеканала ОНТ. Сегодня они отправились в Волковыск, чтобы поздравить воспитанников детского дома сразу с двумя событиями – наступающим Новым годом и победой в конкурсе рисунков. Здесь пели, танцевали, играли и загадывали желания. Для детей – сладкие подарки и много эмоций.

Акция «Наши дети» продлится до 14 января следующего года. Целый месяц взрослые будут радовать малышей и обязательно исполнять их заветные мечты. Новогоднее чудо подарят тем, кто находится в интернате, детских домах, больницах. Без подарка не останется ни один ребёнок. По традиции во время марафона исполнения желаний огни зажгутся и на Главной ёлке во Дворце Независимости и Дворце Республики. Туда пригласят победителей творческих конкурсов, спортивных состязаний и отличников учёбы.

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