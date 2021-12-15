Что изменилось в новом Volkswagen Caddy 5-го поколения

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

В Беларуси в прошлый четверг презентовали новый Volkswagen Caddy — еще до презентации все машины были уже раскуплены и забронированы. «Про бизнес» отправился в автосалон, чтобы своими глазами посмотреть, чем же белорусскому бизнесу так понравилась обновленная «рабочая лошадка».

Как поменялся Caddy

История модели Caddy началась в 1978 году, когда машина впервые появилась в США, а еще через четыре года — и на европейском рынке. И вот сегодня, в 2021 году, в Беларуси начало продаваться пятое поколение Caddy.

— Новый Caddy — это не рестайлинг, а вообще новая модель, построенная на базе легковой платформы MQB. Благодаря этому появилась возможность взять все самое лучшее из легковой группы VW, включая комфорт и различные ассистенты, а также привнести все лучшее для коммерческого использования, — объясняет Людмила Водяникова, менеджер по продукту импортера Volkswagen в Беларуси.



Людмила Водяникова. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Также конструкторы и дизайнеры немецкого концерна хорошо поработали над внешним видом машины. Многие вещи сделаны не только для красоты, но и для улучшения аэродинамических свойств автомобиля. Плоский капот, больший наклон передних стоек, обтекаемая форма зеркал, задний встроенный спойлер, небольшое сужение кузова к задней части — все вместе это позволило снизить расход топлива на 0,4 л на 100 км по сравнению с предыдущим поколением Caddy c аналогичными двигателями.

— Вообще, первое, что бросается в глаза в этой машине — это внешний вид. В модельной линейке есть несколько вариаций с окрашенными и неокрашенными бамперами, с обычными и светодиодными вариантами фар, но в целом мне кажется, что новый Caddy по дизайну перекликается с Golf 8-го поколения, — признается Людмила Водяникова.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Европаллеты теперь хоть вдоль, хоть поперек

Очень важно, что в Caddy изменилась конструкция задней подвески — теперь там не рессоры, а пружины.

— Но это не означает, что у нового Caddy легковая подвеска: нет, она такая же выносливая и устойчивая, как и в предыдущей версии, а грузоподъемность снизилась незначительно — с 800 до 747 кг. Но при этом значительно улучшились комфорт вождения и устойчивость автомобиля на дороге. Например, в подвеску добавлена тяга Панара — во внедорожниках она помогает улучшить устойчивость на дороге, а в Caddy сделана для того, чтобы при разных уровнях загрузки автомобиль вел себя хорошо, — объясняет менеджер по продукту.



Людмила Водяникова. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Изменение задней подвески позволило выполнить очень важный запрос от компаний, которые использовали Caddy для перевозки грузов, — увеличить расстояние между задними колесными арками. Теперь ширина между ними в кузове 1230 мм, а это позволяет размещать в Caddy две европаллеты — либо продольно, либо поперечно. Причем грузить их можно даже погрузчиком — это позволяют сделать как задние двери, так и увеличенная до 836 мм сдвижная боковая дверь.

Объем грузового отсека в новом Caddy в сравнении с прошлой версией изменился: в короткой базе объем стал 3,1 м3, а в длинной — снизился с 4,2 до 3,7 м3.





— Но при этом все остальные изменения — расширение колесных арок, увеличение сдвижной двери, светодиодная подсветка, шесть усиленных петель крепления — делают машину более функциональной и удобной для перевозки грузов, — говорит Людмила Водяникова.

За рулем как в седане

Внутри кабины нового Caddy водитель чувствует себя уже как в легковом автомобиле, а не в коммерческом транспорте. Менеджер по продукту импортера Volkswagen назвала основные отличия 5-й серии Caddy, которые значительно увеличивают комфорт водителя и пассажиров:

Руль как в легковом автомобиле — с такими же элементами управления и электромеханическим усилителем



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

В базе электрический стояночный тормоз и функция Auto Hold, а также Hill Start Assist

Приборная панель развернута к водителю





Вещевых отсеков стало еще больше, а их эргономика была доработана в соответствии с пожеланиями водителей. В том числе есть и полюбившаяся всем полка сверху, куда удобно класть документы



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Между кузовом и кабиной в грузовых версиях установлены глухие перегородки — чтобы пыль и шум не мешали водителю и пассажиру

Теперь в Caddy сенсорные кнопки управления светом

В базовой комплектации есть розетка 12 В. Впервые в Caddy можно заказать розетку на 230 В, в которую можно подключать потребители мощностью до 300 Вт — например, ноутбук, батарею от электроинструментов, электроинструменты

Также можно дозаказать индукционную зарядку для телефона — тогда специальный отсек в центральной консоли будет закрываться крышкой, чтобы смартфона не было видно посторонним

Сиденья стали более комфортными — даже в базовых появилась более выраженная боковая поддержка. Также можно установить сиденья ergoComfort, которые разработаны с участием немецких ортопедов и получили сертификат сообщества «Здоровая спина»



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Появился регулируемый подлокотник справа, доработана широкая комфортная ручка двери для удобного размещения левой руки водителя

Даже в базовой комплектации уже есть минимальная информационно-командная система с Bluetooth, а в продвинутых версиях — с возможностью подключать смартфон (App-connect), выводить на экран навигацию, бесконтактно управлять с помощью жестов

Появилась возможность поставить цифровую приборную панель Digital Cockpit

В базе есть центральный замок с возможностью отпирания отдельно кабины водителя и грузовой части, а также возможностью дополнительных настроек для отпирания всех дверей поочередно. При желании можно установить системы бесключевого доступа и бесключевого старта

Систем безопасности стало больше: в 5-м поколении Caddy появились парктроники с функцией автоматического торможения, Light Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert, Trailer Assist.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Много ездить, а потом еще и выгодно продать

Пока в Беларусь приехали Caddy только с бензиновой версией двигателя на 1,6 л (110 л.с.), шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом. Но в Volkswagen Belarus надеются, что появится и дизельная версия, которая традиционно пользуется популярностью у белорусских компаний.

— Бензиновый двигатель зарекомендовал себя надежным и экономичным — у него хорошие показатели по расходу топлива (7,1−7,2 литра на 100 км в смешанном режиме). И на такие Caddy тоже хороший спрос, так как даже при больших пробегах на самом деле разница на топливе минимальная, — рассказывает Людмила Водяникова.





По ее словам, у Caddy на белорусском рынке есть ряд преимуществ, которых нет у конкурирующих марок — качество сборки и долговечность материалов, универсальные грузовой отсек и/или пассажирский салон, комфорт вождения, диджитализация и возможность индивидуального наполнения автомобиля опциями в зависимости от запроса клиента.

Это же подтверждает и Евгений Михонский, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей Volkswagen в Минске:

— Caddy зарекомендовали себя как супернадежный автомобиль, который в любых условиях не подведет. А еще очень важное преимущество Caddy по сравнению с конкурентами — это ликвидность на вторичном рынке. После пробега в 400−500 тысяч километров его можно выгодно продать и таким образом легче обновить свой автопарк. Для бизнеса это очень важно.



Евгений Михонский. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

По словам Евгения Михонского, если у кого-то уже был опыт эксплуатации Caddy, то следующий автомобиль в компании тоже будет Caddy:

— Некоторые клиенты пробовали перейти на другие марки, но со временем все равно возвращаются к Caddy.

У какого бизнеса больше всего Caddy

Volkswagen Caddy является универсальным автомобилем, который подходит как крупному бизнесу с большими автопарками, так и мелким предпринимателям и ремесленникам.

— В Беларуси больше всего Caddy работают в ритейле (доставка продуктов, автозапчастей, товаров из интернет-магазинов), также часто автомобиль используют в строительном бизнесе — как крупном, так и мелком. Но на самом деле нельзя сказать, что Caddy подходит определенному виду бизнеса. Более того, он может одновременно работать как рабочий, так и личный автомобиль. И такое универсальное сочетание разных свойств делает его привлекательным для многих, — объясняет Евгений Михонский.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Кроме того, в отделе переоборудования VW могут переоборудовать автомобиль индивидуально под запросы клиента: сделать лабораторию, передвижной шиномонтаж, поставить изотерму или даже перепрофилировать в медицинскую машину для экстренных родов. А грузопассажирские и пассажирские версии, переоборудованные из грузовых фургонов, получат сертификат белорусского производства, что особо привлекательно для государственных организаций.

Для тех бизнесов, которым нужно не просто возить грузы или людей, но еще учитывать имиджевую составляющую, у нового Caddy есть версия Style с хромированными элементами экстерьера, светодиодными передними и задними фарами, семью комфортными сиденьями, панорамной крышей, сенсорными светильниками в салоне, системой вентиляции в пассажирской части, тонированным остеклением салона и т.д.





На таком автомобиле, как признается Людмила Водяникова, можно даже встретить делегацию партнеров в аэропорту:

— Я бы даже сказала, что Caddy Style можно использовать не только как коммерческий автомобиль, но и для частного пользования. Потому что внешне он выглядит шикарно, внутри — комфорт легкового автомобиля, а еще даже при установленных всех 7 сиденьях у него все равно большой багажник. Большие семьи меня поймут, почему это важно.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Евгений Михонский подтверждает: белорусы часто спрашивают, когда на нашем рынке появятся компактвэны Touran и Sharan. И как раз Caddy Style может закрыть этот запрос от потребителей:

— Вообще, Volkswagen на примере этого Caddy показал будущее коммерческих автомобилей — куда этот сегмент будет развиваться дальше. Я вижу две основные сильные стороны этой модели: во-первых, дизайн — если такой автомобиль будет в парке компании, то это однозначно будет работать на имидж бизнеса. А во-вторых, это максимальный комфорт: все профессиональные водители оценят, что Caddy получил внутреннее оснащение легкового автомобиля.

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