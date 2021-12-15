Чем опасен недостаток витамина D и как его восполнить?

Источник материала: ОНТ

Зимой солнца становится меньше, а значит, значительную часть витаминов мы недополучаем. Особенно витамин D. Чем грозит его недостаток и как восполнить нехватку – спросили у специалистов.

Слово «витамин» появилось в начале XX века. Эти соединения начал изучать русский врач Николай Лунин. Один из главных витаминов для человека – витамин D. Он нормализует уровень сахара в крови, ускоряет обмен веществ, стимулирует синтез некоторых гормонов и синтезирует моноциты, которые очищают кровь. Витамин D еще называют кальциферолом, это общее название для группы жирорастворимых витаминов D1, D2, D3, D4, D5, D6. Полезны для здоровья человека два: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3).

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра: «Некоторые витамины можно определить лабораторным методом. Витамин D определяется лабораторно, витамин В12, а дефицит некоторых витаминов только по клиническим симптомам можно распознать. Их прием в физиологических дозировках не скажется негативно на состоянии здоровья».

Витамин D важен и для детей – он помогает сформировать скелет, зубы и мышечный корпус. Недостаток компонента можно заметить по состоянию ребенка – у него портится настроение, нарушается сон, задерживается рост и уходит вес. Может развиться рахит, когда нарушается формирование костей и зубов, патологически изменяются мышцы.

Татьяна Глод, врач-педиатр 4-й городской поликлиники г. Минска: «Это помощь, а не основной источник витаминов. Родители часто хотят, чтобы она решила полностью все их проблемы. Приходят, просят назначить поливитаминный комплекс, чтобы меньше болели».

Многие считают, что недостаток витамина D можно восполнить, если правильно питаться. Но это не совсем так. Чтобы употребить суточную норму, каждое утро придется съедать по 500 граммов жирной скумбрии, 10 кг сыра бри или 18 яиц. Витамин действительно содержится в продуктах – в масле печени трески, морских водорослях, зародышах пшеницы, жирной рыбе, говяжьей печени, яичном желтке и грибах. Но еду обязательно нужно дополнять витаминами в виде таблеток, капсул или сиропа.

Татьяна Глод, врач-педиатр 4-й городской поликлиники г. Минска: «Профилактические дозы есть, есть лечебные дозы, поэтому родители должны без самодеятельности обращаться к врачу, чтобы он назначил правильную дозировку лекарства».

Гипервитаминоз встречается намного реже, чем недостаток витамина D. Он может наступить из-за чрезмерного увлечения витаминами. Врачи говорят, что избыток кальциферола влияет на организм даже хуже, чем нехватка. Соли кальция откладываются в мышцах и внутренних органах. Гипервитаминоз приводит к бессоннице, диарее и рвоте, высыпаниям на коже, судорогам и раздражительности.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра: «Многие гипервитаминозы имеют определенные симптомы – это может быть головная боль, частое мочеиспускание, изменение кожи, изменение даже уровня артериального давления».

Витамины – это лишь помощь организму, а не основное лечение. Чтобы хорошо чувствовать себя в зимний период, нужно высыпаться, правильно и сбалансированно питаться и не забывать про физические нагрузки.

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