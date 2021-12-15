Гороскоп на 15 декабря: многообещающий день у Львов, а Весам необходимо разобраться с финансовыми обязательствами

Источник материала: ОНТ

Овны, занятия творчеством помогут вам вернуть былой запал. Звёзды готовят для вас интересные встречи с неординарными людьми, которые кардинально повлияют на вашу жизнь.

Тельцы, сегодня не лучший день решения финансовых вопросов с начальством. Старайтесь меньше отвлекаться на бесполезные разговоры и научитесь корректно говорить «нет».

Близнецы, незапланированные просьбы, задачи и поездки способны полностью нарушить ваш рабочий день. Крайне неблагоприятное время для новых дел.

Раки, постарайтесь записывать свежие мысли. В скором времени эта информация вам очень пригодится. Всё, что вы делаете сегодня, станет прочной основой вашего завтра.

Активный, творческий и многообещающий день у Львов. Помните, под лежачий камень вода не течёт. Постарайтесь не планировать ничего, что потребует от вас скрупулёзности и усидчивости.

Звёзды рекомендуют Девам проявить инициативу в делах и взять ситуацию под контроль. Вечерняя прогулка укрепит ваше здоровье и снимет эмоциональное напряжение.

Чтобы получить ответы на все вопросы, которые волновали в последнее время, Весам необходимо завершить все текущие дела и разобраться с финансовыми обязательствами.

Оптимизм будет переполнять Скорпионов. Сегодня вы готовы знакомиться с новыми людьми и удивлять окружающих своими идеями. Романтический вечер станет прекрасным завершением дня.

У Стрельцов есть много возможностей для достижения желаемого. Звёзды готовы вам помочь, если вы определитесь с тем, что же вам необходимо.

Козероги, постарайтесь не переутомляться, чтобы после обеда не испытывать лёгкое недомогание. Вы давно мечтаете об отдыхе. Сегодня – самое подходящее время посвятить день себе.

Для решения деловых вопросов от Водолеев потребуется собранность и рассудительность. Не бойтесь высказывать своё мнение и отстаивать личные интересы.

Шумные компании будут вызывать раздражение у Рыб и усиливать чувство усталости. Не планируйте на сегодня ничего важного, особенно того, что касается рабочих дел.

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