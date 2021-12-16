Женщина в грязи на берегу Темзы отыскала меч XVI века

Источник материала: ОНТ

Жительница Лондона обнаружила эфес меча XVI века в грязи на берегу Темзы. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным издания, писательница Лара Майклем давно увлекается поиском сокровищ на побережьях разных рек. И во время очередной прогулки женщина все-таки сумела отыскать сокровище – рукоять меча. Причем совершить находку ей удалось в самом центре Лондона.

По словам кладоискательницы, во время прогулки ее внимание привлек блеск меди, которую изначально она приняла за золото. Однако, когда она подняла находку, она поняла, что это эфес старинного клинка. Инкрустированная медью деревянная рукоять пролежала на дне реки как минимум 300 лет. Сохраниться ей удалось за счет пребывания анаэробной среде. Сама женщина считает, что это лучшая ее находка.

Находку кладоискательница намерена передать экспертам Лондонского музея, которые уже успели ознакомиться с фотографиями оружия и подтвердить, что он был изготовлен не позднее XVI века. Пока же клинок хранится во влажной ткани, в которую Лара обернула его во избежание разрушения.

При этом женщина отказалась назвать точное место находки, так как она опасается, что туда могут ринуться толпы желающих тоже отыскать какой-нибудь артефакт, хотя подобная деятельность на берегах Темзы считается незаконной без наличия соответствующего разрешения.

Фото: @ london.mudlark

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