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В музее Янки Купалы состоялась презентация выставки к столетию стихотворения «З Новым годам!»
Источник материала: ОНТ
«З новай песняй, з новай казкай!» поздравлял Купала белорусов сто лет назад. В эти дни стихотворение народного поэта цитируют в его минском музее. Там все готово к колядному месяцу в стиле «классика». Стать участником праздничной программы могут большие и маленькие. Стоит только позвонить.
Подарки Купала делал своими руками. В декабре 1921 строки легли на бумагу. «З Новым годам!» – оригинал автографа сохраним на века. Сегодня в витрине «снежком укутана» точная копия. Фрукты и сладости на елке – как в старые добрые времена.
Пора накануне Рождества была особой для супруги песняра. Тетя Владя родилась 25 декабря. К 130-летию Купалихи – выставка. Теперь с атрибутами череды светлых зимних праздников. Создают атмосферу вытинанки народного мастера Валентины Слюнченко.
Сегодня в музее установили, пожалуй, самую необычную елку в стране. Это «дерево пожеланий». Для них можно выбрать одно из «зимних» стихотворений Купалы. И так каждый день на ветвях будут появляться новые ладошки.
Оставить свой «след» разрешается всем. До Нового Старого года в Купаловском доме – ряженые «заряжены» рассказывать и показывать, как белорусы отмечают Коляды с того часа, когда на свет появился Янка. Первая звезда «взойдет» здесь уже в этот четверг.
В общем, как писал классик, ровно век назад: «З Новым годам, што крыніцай новай пойдзе». В наступающем 22-м исполнится 100 лет купаловскому «Узышла ў лесе елачка» и 140 лет самому автору. Подарки, которые сделаны своими руками, приятно не только получать.
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«З новай песняй, з новай казкай!» поздравлял Купала белорусов сто лет назад. В эти дни стихотворение народного поэта цитируют в его минском музее. Там все готово к...
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