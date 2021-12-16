Правительство сократило перечень продуктов, цены на которые регулирует государство

Источник материала: ОНТ

Внесены изменения в 100-е постановление по сдерживанию цен на социально значимые товары – исключено почти 50% позиций. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость продуктов в магазинах.





Правительством принято решение о корректировке количества продуктов, цены на которые регулируются государством: с 62 до 29. Это продукты первой необходимости – крупы, некоторые виды овощей, колбасные изделия, рыба. После отмены ограничений может последовать рост цен на эти товары. Тем более что данное решение принято накануне новогодних праздников, когда отмечается повышенный спрос на продукты.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов: «С сегодняшнего дня мы берем на особый контроль те группы товаров, по которым сняты ограничения. На совместном заседании межведомственной рабочей группы совместно с КГК, МАРТ принято решение, что мы будем проводить совместные рейды в составе рабочих групп, мониторить данные товарные позиции для того, чтобы не допустить необоснованный спекулятивный роста цен».

Олеся Артюшина, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов: «Из месяца в месяц продукты начинают потихонечку расти. Особенно сказывалось в этом году на сельскохозяйственной продукции. За последние два мониторинга мы видим, что начинается рост на крупы».

Мониторинг профсоюзов за ноябрь показал, что потребительские цены на некоторые продукты сохранялись на прежнем уровне или не изменились вовсе – на молочные продукты, масло, муку, рыбу, сахар и яйца. Напомним, что принятый в феврале этого года документ позволил не допустить увеличения тарифов на товары, пользующиеся повышенным спросом.

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