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Правительство сократило перечень продуктов, цены на которые регулирует государство
Источник материала: ОНТ
Внесены изменения в 100-е постановление по сдерживанию цен на социально значимые товары – исключено почти 50% позиций. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость продуктов в магазинах.
Правительством принято решение о корректировке количества продуктов, цены на которые регулируются государством: с 62 до 29. Это продукты первой необходимости – крупы, некоторые виды овощей, колбасные изделия, рыба. После отмены ограничений может последовать рост цен на эти товары. Тем более что данное решение принято накануне новогодних праздников, когда отмечается повышенный спрос на продукты.
Мониторинг профсоюзов за ноябрь показал, что потребительские цены на некоторые продукты сохранялись на прежнем уровне или не изменились вовсе – на молочные продукты, масло, муку, рыбу, сахар и яйца. Напомним, что принятый в феврале этого года документ позволил не допустить увеличения тарифов на товары, пользующиеся повышенным спросом.
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Внесены изменения в 100-е постановление по сдерживанию цен на социально значимые товары – исключено почти 50% позиций. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость...
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