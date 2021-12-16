В Бресте выбрали авторов лучших проектов конкурса «100 идей для Беларуси». Проекты действительно впечатляют!

Источник материала: ОНТ

Бресте выбрали авторов лучших проектов конкурса «100 идей для Беларуси». Проекты действительно впечатляют!" class="one-news__figure-img">

От транспорта для пожилых – до комфортных студенческих столовых. Сегодня в Бресте определяли авторов лучших проектов конкурса «100 идей для Беларуси». На областной этап ребята представили полсотни идей, чтобы пройти дальше, предстояло убедить строгих экспертов.





Это умное устройство «принтер Брайля» ребята создавали с нуля. Собственная идея, технология. Сложнее всего оказалось найти детали, редкие напечатали на 3D принтере. Главное преимущество устройства – цена – 250 рублей – это в десять раз меньше стоимости промышленного аналога, что вполне доступно для школ.

Экологические, образовательные, агропромышленные – на областной этап молодые новаторы представили полсотни проектов, с каждым годом тематика расширяется, а глубина мысли не перестает удивлять. Как научиться бизнесу еще в школе, помочь людям на колясках быть мобильными, а сервис студенческой столовой приблизить к уровню современного кафе.

Кирилл Гавриленко, учитель истории: «Основная задача – научить детей бизнесу. В 2020 году мы смогли сформировать творческую группу, найти команду и спонсора из Нидерландов, который помог закупить оборудование».

Мало сгенерировать идею, важно понимать дальнейшие шаги – финансирование, согласование, актуальность. Чтобы пройти в следующий этап, авторам предстояло убедить экспертов, это, к слову, нелегко, в составе жюри – представители науки и успешные бизнесмены.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ: «Первый этап развития – это то, что ребята учатся себя презентовать, учатся на своих ошибках, где-то мы им подсказываем, и второй этап – реализация идеи, потому что многие ребята получают работу, в том числе в технопарке».

Не случайно площадкой для проведения молодежного конкурса стал научно-технологический парк – настоящая кузница стартапов. Поддержать инновационные проекты – его главная задача. Начинающим бизнесменам предоставляют налоговые льготы, помогают с арендой площадей, даже подбирают команду и инвесторов. Желающих стать резидентами больше, чем площадей – решили расширяться.

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка: «Это будут производственные помещения, здесь предполагаются чистые производства, по планам здесь может быть размещено либо производство насосов, либо газовых счетчиков. Фактически мы сделаем мультикомплексное здание, где можно находиться в течение 24 часов в сутки».

Для кого-то из конкурсантов технопарк станет первым местом работы, но прежде предстоит пройти ответственный этап. Лучшие в итоге представят свои идеи на республиканском конкурсе. Для молодых в первую очередь ценен опыт, а для кого-то это реальный шанс воплотить в жизнь свою мечту.

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