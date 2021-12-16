В Минске дали старт общественному обсуждению поправок в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Сегодня в столице дали старт общественному обсуждению поправок в Конституцию. Первая встреча состоялась в аграрно-техническом университете.





Подготовку к предстоящему референдуму обсудили сегодня с депутатом парламента Олегом Гайдукевичем. Участниками встречи стали студенты и преподаватели вуза. Собственно, те, кто и определит «жизнеспособность» новой Конституции. Роль Всебелорусского народного собрания – перераспределение полномочий и новые статьи главного документа страны. Это те вопросы, которые сегодня волнуют людей и в том числе молодежь.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Крайне важно, чтобы каждый белорус принял участие. Ведь это возможность для каждого в стране, реальная возможность поменять жизнь в стране. Сделать страну такой, какой ты хочешь. И причем эволюционно, без революций, без каких-то потрясений высказать свое мнение, а потом отдать свой голос. Это возможность заглянуть на будущее, не только на следующий год, а на 10, 15, 20 лет вперед. То, что будет происходить в этом году, в феврале на референдуме, мы должны понимать, что это новая эпоха развития страны. Я не побоюсь этого громкого слова, это правда. И мы ее будем делать сами, без подсказки извне. Мы все делаем сами. И, наверное, это ключ к развитию страны, ключ к успеху – это именно делать для себя, для народа».

Владимир Синельников, проректор по учебной и воспитательной работе БГАТУ: «Конечно, для студентов – это очень важно: знать различные взгляды, различные мнения, всесторонне владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума. Те законы, те решения, те избирательные кампании, которые проходят сейчас, они нацелены на дальнейшее развитие нашей молодежи, на их лучшее будущее».

Дискуссионные площадки будут проходить по всей стране практически каждый день. О тонкостях новой Конституции расскажут известные политики, общественные деятели и лидеры мнений.

Напомним, референдум в Беларуси пройдет в феврале будущего года.

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