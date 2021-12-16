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В Минске дали старт общественному обсуждению поправок в Конституцию
Источник материала: ОНТ
Сегодня в столице дали старт общественному обсуждению поправок в Конституцию. Первая встреча состоялась в аграрно-техническом университете.
Подготовку к предстоящему референдуму обсудили сегодня с депутатом парламента Олегом Гайдукевичем. Участниками встречи стали студенты и преподаватели вуза. Собственно, те, кто и определит «жизнеспособность» новой Конституции. Роль Всебелорусского народного собрания – перераспределение полномочий и новые статьи главного документа страны. Это те вопросы, которые сегодня волнуют людей и в том числе молодежь.
Дискуссионные площадки будут проходить по всей стране практически каждый день. О тонкостях новой Конституции расскажут известные политики, общественные деятели и лидеры мнений.
Напомним, референдум в Беларуси пройдет в феврале будущего года.
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Сегодня в столице дали старт общественному обсуждению поправок в Конституцию. Первая встреча состоялась в аграрно-техническом университете. Подготовку к...
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