Японская компания FANUC открыла офис в Беларуси. Это поможет автоматизировать труд во многих сферах

Источник материала: ОНТ

Числовое программное управление, лазерное оборудование, инновационные роботы и станки. Сегодня в столице открылся белорусский офис японской компании FANUC. Это мировой лидер в производстве средств автоматизации.

Программное обеспечение и роботы можно применять в любой области, будь то производство продуктов, пошив одежды или машиностроение. Роботы FANUC могут частично заменить ручной труд – они умеют варить детали, красить и укладывать товары. Системы числового программного управления могут применяться во фрезеровании, шлифовании, укладке, сортировке и прессовании. Также компания FANUC выпускает свое собственное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять оборудованием.

Александр Яшкин, генеральный директор компании FANUC в Республике Беларусь: «Мы планируем помогать белорусским предприятиям повышать их эффективность, увеличивать производительность, повышать конкурентоспособность, способствовать выходу продукции на международный рынок».

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: «Мы проанализировали ряд своих предприятий, где в принципе мы сможем заменить часть труда, а зачастую это женский труд, на механические процессы».

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: «РИПО подписано соглашение с компанией FANUC о взаимодействии в области образования, и это направление позволит нам очень оперативно внедрять новые технологии в содержание образовательных программ, разворачивать их реализацию для студентов вузов, для учащихся колледжей».

Первые результаты уже есть – компания FANUC заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Минским тракторным заводом. Предприятие планирует автоматизировать и роботизировать свое производство.

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