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Японская компания FANUC открыла офис в Беларуси. Это поможет автоматизировать труд во многих сферах
Источник материала: ОНТ
Числовое программное управление, лазерное оборудование, инновационные роботы и станки. Сегодня в столице открылся белорусский офис японской компании FANUC. Это мировой лидер в производстве средств автоматизации.
Программное обеспечение и роботы можно применять в любой области, будь то производство продуктов, пошив одежды или машиностроение. Роботы FANUC могут частично заменить ручной труд – они умеют варить детали, красить и укладывать товары. Системы числового программного управления могут применяться во фрезеровании, шлифовании, укладке, сортировке и прессовании. Также компания FANUC выпускает свое собственное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять оборудованием.
Первые результаты уже есть – компания FANUC заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Минским тракторным заводом. Предприятие планирует автоматизировать и роботизировать свое производство.
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Числовое программное управление, лазерное оборудование, инновационные роботы и станки. Сегодня в столице открылся белорусский офис японской компании FANUC. Это...
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