«Сырую рыбу в салоне машины приходилось собирать руками». Смотрите, как эта девушка заработала миллион $ в 24 года

Источник материала: ProBusiness



Наталья Шмигельская. Фото предоставлено автором

«В детстве я любила играть в игры, связанные с продажами, в „Монополию“. Я мечтала, чтобы когда-нибудь мои игрушечные деньги превратились в настоящие», — рассказывает о своем пути к успеху Наталья Шмигельская. В истории этой известной украинской бизнес-леди, основательницы холдинга «Асторг» , компании «Укрптахосервис» , ТМ «Готово» , случались и взлеты, и разочарования, и безденежье… Были моменты отчаяния. Но девушка всегда находила силы, чтобы продолжить двигаться вперед. О том, как она заработала свой первый миллион долларов в 24 года, Наталья рассказала «Про бизнес».

Наталья Шмигельская в 19 лет создала бизнес без стартового капитала. Свой первый миллион долларов заработала в 24 года. Была отмечена как самая успешная женщина 2018 года в номинации «БИЗНЕС ВУМЕН» и в 2019 году в номинации «Женское лидерство» от рейтинга журнала «ТОП 100. Рейтинг крупнейших». В 2019 году компания «Укрптахосервис» отмечена журналом «ТОП-100. Рейтинг крупнейших» и стала «Прорывом года» в рейтинге 26 лучших работодателей.

— В детстве и юности мы часто попадаем в ловушку собственных мечтаний. Мы вдохновляемся чем-то или кем-то, ищем одобрения общества или родителей, навязываем сами себе установки, с которыми потом боремся всю жизнь. Это нормально и все через это проходят. Но если еще недавно в мире доминировал тренд на «достигаторство», то сейчас все в поиске счастья. Где оно живет, когда оно приходит, сколько нужно денег, чтобы их отсутствие не мешало нам это счастье чувствовать? Я заработала миллионы и скажу вам, что счастье не связано с этими деньгами прямой пропорцией. Говорят, личный пример работает лучше, чем проповедь, поэтому я предлагаю вам свою историю. Возможно, на кого-то она произведет эффект и поможет избежать ошибок.

«В медучилище умудрялась зарабатывать на продаже косметики»

Я родилась в обычной семье на окраине индустриального города (Харьков, Украина). Родители всю жизнь трудились на заводе, ну, а мне явно хотелось от жизни большего. В детстве я любила играть в игры, связанные с магазином, продажами, что-то типа «Монополии». Я мечтала, чтобы когда-нибудь мои игрушечные деньги превратились в настоящие. Я продавала друзьям во дворе выловленную и высушенную папой рыбу. Сам-то он раздавал ее всем бесплатно, но я решила: почему бы не продать ее друзьям, раз они покупают такую же дороже на базаре за деньги.

Родители при этом мечтали, чтобы я стала врачом. Они отправили меня учиться в медучилище. Но даже там я умудрялась, став сетевым консультантом «Орифлейм», продавать косметику одногруппникам и их родителям. Я хотела идти учиться на экономический, но, в ответ на мои аргументы, папа всегда говорил: экономистов много, а у врача всегда будет пара долларов в кармане.

К счастью, когда мне исполнилось 16 лет, родители все же прислушались к моему зову и позволили мне учиться на экономическом. Но, отсидев пару занятий, я поняла, что если хочу развиваться в продажах, то мне нужна не теория, а настоящая практика. Более того, денег на полный курс обучения у мамы с папой на тот момент не хватало, мне в любом случае нужна была работа. И в 17 лет я стала ее искать.



Фото предоставлено автором

«Холодные ангары, неприятный запах... Для „девушки с приятной внешностью“ такое место работы явно не подходило»

Мне попадались вакансии помощника руководителя или секретаря, но, просидев полдня в очереди на собеседование, я поняла, что не хочу так тратить свое время и ждать, когда меня выберут. Тогда я решила сама написать объявление, что, мол, «девушка с приятной внешностью ищет работу». И вот мне пришло приглашение на должность помощника руководителя оптовой базы, где продавали замороженную рыбу и куриные окорочка.

Антураж был так себе: холодные ангары, неприятный запах... Для «девушки с приятной внешностью» такое место работы явно не подходило. Поначалу я испугалась и хотела уйти, но когда вечером увидела, как из больших пакетов высыпаются купюры выручки, у меня случился флешбэк. Я вспомнила, как в детстве играла в «Монополию», как мечтала, что смогу держать в руках большие суммы живых денег и создать свой бизнес. И я осталась на оптовой базе. Эта работа позволила мне обучиться всему, мне действительно было интересно.

Со временем компания росла и стала самой успешной в своей нише. Мы продавали в день по фуре рыбы и окорочков, стали прямыми дистрибьюторами на рынке. Директор компании уже спокойно уезжал в отпуск на все лето и доверял управление бизнесом мне, 19-летней девушке. Я за два года работы там уже была готова к такой ответственности и спокойно решала все вопросы предприятия.

Но в какой-то момент мне стало скучно. У нас появились разногласия с собственником, я предлагала идеи для развития компании, но ему не хотелось ничего менять, все и так было достаточно неплохо. Тогда я решила идти дальше и уволилась.

«Меня накрыла страшная депрессия, но нужно было что-то делать, чтобы выжить…»

В то время на рынке появился новый товар — охлажденная курица. Я предложила своим клиентам этот продукт вместо замороженных окорочков, которые они покупали у нас раньше. Погрузила товар в свою легковую машину и отвезла на базар. За два часа на рынке я заработала столько, сколько зарабатывала на оптовой базе за день. Меня это оживило, хоть я и скучала по масштабным продажам. После моего ухода у бывшего шефа появились проблемы в бизнесе, он даже уговорил меня вернуться на какое-то время.

Но, ощутив вкус лично заработанных денег, я поняла, что мне это уже просто неинтересно. Я решилась на открытие своей собственной оптовой базы, чтобы продавать охлажденную курицу и завозить импортную рыбу.



Фото предоставлено автором

Я привлекла к реализации этой идеи свою подругу, чтобы вместе вести предприятие. Мы нашли помещение, сделали там ремонт. Я нашла спонсора, с которым договорилась вложиться в бизнес 50/50. Все шло по плану, пока не стукнул 2004 год. Когда случилась Оранжевая революция, мой спонсор отказался вкладывать деньги в проект. Но я успокоила и себя, и подругу, гарантируя, что деньги будут, ведь у меня были надежные поставщики, которые позволяли мне делать отсрочку по платежам. Это стало удачным поводом для моей подруги избавиться от меня, что она и сделала. В итоге мне тоже пришлось уйти из собственного бизнеса.

Это было непередаваемо больно и обидно. Я же полгода работала на износ, чтобы построить свое дело, и вдруг мечта разбилась. Ко всему прочему, через неделю я попала в аварию и разбила машину, кредит на которую только выплатила. Естественно, меня накрыла страшная депрессия. Но нужно было что-то делать, чтобы выжить. К тому моменту у меня закончились деньги, мне нечем было платить за квартиру, вернуться на старую работу я не могла, пойти работать к конкурентам — тоже.

«Нужно было придумать что-то новое»

Тогда я приняла решение поехать в столицу, в Киев. Я думала устроиться на работу к поставщикам импортной рыбы, с которыми сотрудничала раньше. Но они не спешили меня брать. Как оказалось, они позвонили моему бывшему шефу за рекомендациями. А тот меня обругал и оклеветал, назвав воровкой. Импортеры долго сомневались, но все же дали мне шанс. И не прогадали.

За месяц работы я обеспечила им просто огромные продажи. Тогда и ко мне вернулась уверенность и я решила рискнуть, попробовать начать свой бизнес еще раз. Через полгода моя фирма выросла, и я ушла из той компании. Но если вы думаете, что все стало идти гладко, то ошибаетесь. Сложности не заканчивались.

Опираясь на опыт своих импортеров, хотела завезти пряную рыбу из стран Балтии. Но машины с ведрами перевернулись, и рыбу в салоне приходилось собирать руками. Я тогда еле выкрутилась. Кстати, определенная справедливость-таки свершилась: в той ситуации меня выручил бывший шеф. А подруга, которая «кинула» в сложной ситуации, раскаялась в том, что сделала, когда я отдала ее фирме на реализацию свою охлажденную курицу.

Мне нужно было придумать что-то новое. И вдруг мне на глаза попался номер телефона одного мясокомбината. Я позвонила туда и предложила продать товар, куриную шкуру. Они согласились. Но, когда шкуру привезли клиенту, та оказалась просроченной. Тогда я впервые столкнулась с ситуацией, когда и клиент не принимает очевидно негодный товар, и поставщик не забирает его обратно.



Фото предоставлено автором

Нужно было срочно выкручиваться, и мне пришла в голову мысль — блефовать. Я пригрозила куриной фабрике «ветеринарной инспекцией», хотя тогда даже не знала о существовании такой. И это сработало! Поставщик забрал товар и даже заплатил за обратную доставку. Но для меня это снова стало вызовом и стрессом. Я думала уехать из столицы, вернуться домой, в родной город, где все понятнее и проще. Но, поразмыслив пару дней, все же пошла снова на сотрудничество с мясокомбинатом и опять взялась за продажу куриной шкуры, правда, стала возить ее в холодильниках.

Сначала накладные я выписывала на коленках, потом у нас появился маленький офис. Бизнес стал развиваться. Через 3 года в компании было уже 5 филиалов, оборот доходил до $ 100 млн, фуры ездили по всей стране. Наконец-то моя мечта сбылась! Я была собственницей большой дистрибьюторской компании, которая стала лидером на рынке по продаже охлажденной куриной продукции. Это был 2008 год. Но, как известно, в жизни на хеппи-энде ничего не заканчивается. После троеточия пришла новая драма.

«Было страшно смотреть в будущее»

Спустя 7 лет работы мои поставщики построили собственные фабрики и решили взять на себя дистрибьюцию. Они закрыли со мной почти все договоры. Я была вынуждена закрыть 90% своей компании. Это казалось мне ужасной несправедливостью. У меня остался маленький бизнес, который еще недавно был целой империей. Было страшно смотреть в будущее, я задавала себе вопрос: смогу я создать что-то новое и успешное или мой успех был случайностью? Но я также понимала, что все это время не была счастливой. Стоило ли снова активно впрягаться в новую гонку за целями без понимания, есть ли в этом какой-то смысл?

Тогда я, возможно, впервые дала себе время выдохнуть и перезагрузиться. Начала интересоваться философией. И ко мне вдруг пришло понимание, что состояние счастья не зависит от количества мешков с купюрами, о которых я грезила в детстве. Стресс от бесконечных проблем, рэкетиров, налоговых инспекций, которые бесконтрольно орудовали тогда в стране, довел меня до изнеможения. К тому же я не понимала, как долго еще финансово смогу быть на плаву.

Я даже решила отдать свой «Мерседес» в аренду для свадебных мероприятий на выходные, чтобы как-то сэкономить на тратах, ведь доходы упали практически до нуля. А сама уехала путешествовать. Меня сильно тогда интересовал вопрос предназначения и поиск смысла жизни. Ни количество денег, ни моя новая квартира, ни машина класса люкс не улучшили моего внутреннего состояния. Я уже прекрасно понимала, что это «достигаторство» может быть бесконечным, но счастья оно не приносит.

Как раз в тот период я вышла замуж, родила первого ребенка.



Фото: womo.ua

«Решила: если не получится — закрою производство и повешу замок на завод»

Я предвидела, что товары вроде курицы скоро перейдут в торговые сети, и поняла, что отдельные точки продаж работать не будут. Поэтому я их успешно продала, вложила все деньги в строительство завода по производству полуфабрикатов из курицы и в 2014 году начала запускать новый продукт. Не сразу все пошло успешно, на рынке не было доверия к полуфабрикатам, несмотря на то, что он были качественными и без всяких добавок.

Началась долгая борьба за выживание завода, и в 2019 году я поняла, что мои конкуренты могли бы стать моими клиентами. Это кулинарии, которые тогда начали активно развиваться внутри супермаркетов. Я предложила им услуги своего завода, чтобы они меньше производили собственной продукции, а покупали полуфабрикаты у меня. Нам дали испытательный период на год. Тогда я все-таки приняла решение, что если не получится — закрою производство и повешу замок на завод. Потому что больше справляться с убытками я уже не могла, деньги заканчивались, и морально я была истощена.

В тот момент я оставила все и уехала перезагружаться в Таиланд с принятием ситуации и доверием к жизни. Ведь я сделала все, что в моих силах, а дальше уже решила наблюдать. Но на этот раз я верила в себя, в свой предпринимательский талант.



Фото: womo.ua ​

Именно в это время я, наконец, поняла, что счастье — не в будущих целях, не в материальных вещах, не во внешних событиях. Оно находится внутри нас, оно очень хрупкое. Нам даже сложно его разглядеть за этим всем, и мы ждем, что оно придет из будущего.

Когда я была в Таиланде, у меня зазвонил телефон. Мне сообщили, что нам открыли доступ во все магазины. С этого дня у нас появились прибыль, объем и будущее. Дальше, конечно, как и у всех — новые взлеты, падения, пандемия, карантины. Но теперь я обрела опору, свой фундамент и внутреннюю силу.

Мы продолжаем развиваться: открыли свою интернет-площадку с доставкой еды, франчайзинговую сеть, расширили в сетях марку «Фудмама». Все снова завертелось, и впереди меня наверняка ждет новая история.

Пройдя весь путь, я теперь точно знаю, что никогда не поздно все поменять в жизни. Пути к счастью на самом деле не существует, ведь оно есть уже сейчас внутри нас. Все, что нужно, — это отбросить сомнения и довериться жизни. Действительно, важно наслаждаться моментом, радоваться этой минуте, секунде. Это главное. Когда мы счастливы, мы живем наполненной и успешной жизнью, а главное — в гармонии с собой.

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