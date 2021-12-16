В Добруше фигурант осужден на год колонии за оскорбление Президента

Источник материала: БелТА

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района вынес приговор по уголовному делу о публичном оскорблении Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Заседание прошло в закрытом формате. Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 УК.

Суд признал его виновным в публичном оскорблении Президента Республики Беларусь. На основании ч.1 ст.368 УК назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также суд постановил конфисковать мобильный телефон осужденного.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-