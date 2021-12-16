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Сколько белорусы должны по внешнему долгу? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
После введения
По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,2 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1957 внешнего госдолга.
Внутренний госдолг прибавил 0,8 млрд рублей по сравнению с 1 ноября 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1176 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2420 на каждого белоруса.
Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-октябре выплачено более половины – $1,451 млрд.
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Госдолг Беларуси на 1 ноября 2021 составил 55,3 млрд рублей. При этом внешний госдолг за месяц вырос на $100 млн, поднявшись до $18,3 млрд, а внутренний госдолг уменьшился на...
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