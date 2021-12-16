Сколько белорусы должны по внешнему долгу? Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

После введения нескольких пакетов санкций со стороны Евросоюза и США, внешний госдолг склонен к снижению, периодически увеличиваясь только от новых кредитов из России. Одновременно с этим снижается и сумма внутреннего госдолга – новых заимствований не получается разместить уже более 7 месяцев. Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $857,1 млн от РФ. Еще $163,5 млн привлечено от Международного банка реконструкции и развития. При этом погашено за это же время российских долгов на $638,8 млн, а еще $406,9 млн выплачено банкам Китая. Новых заимствований от Китая не происходит.

Инфографика: Myfin.by

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,2 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1957 внешнего госдолга.

Инфографика: Myfin.by

Внутренний госдолг прибавил 0,8 млрд рублей по сравнению с 1 ноября 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1176 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2420 на каждого белоруса.

Инфографика: Myfin.by. Прим. 2021 год - прогнозное значение

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-октябре выплачено более половины – $1,451 млрд.