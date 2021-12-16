ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака очень старалась показать хозяевам, что с их малышом случилась беда. Сначала они не обращали внимание, а зря! Почитайте, невероятная история!

16.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака очень старалась показать хозяевам, что с их малышом случилась беда. Сначала они не обращали внимание, а зря! Почитайте, невероятная история!

Невероятную историю опубликовал ridus.ru.

Как-то вечером пес Генри вдруг начал беспокойно лаять, пытался ворваться в комнату к новорожденной дочке хозяев – Келли Эндрюс и ее мужа. Пара как раз собиралась ложиться спать и поведение собаки их очень раздражало. К тому же, малышка болела, и они не хотели, чтобы собака ее беспокоила.

Супруги пытались оттащить Генри от комнаты дочери, но он продолжал атаковать дверь. В конце концов Келли все же открыла дверь и зашла к малышке. Тогда она поняла, почему пес всеми силами пытался попасть в комнату – девочка перестала дышать. Но ребенка удалось реанимировать – всю ночь вместе с родителями девочка провела в больнице.

Семья вернулась домой после насыщенной событиями ночи.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятную историю опубликовал ridus.ru. Как-то вечером пес Генри вдруг начал беспокойно лаять, пытался ворваться в комнату к новорожденной дочке хозяев – Келли...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске во время драки мужчина ранил другого ножом
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by