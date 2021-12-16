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Собака очень старалась показать хозяевам, что с их малышом случилась беда. Сначала они не обращали внимание, а зря! Почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Невероятную историю опубликовал
Как-то вечером пес Генри вдруг начал беспокойно лаять, пытался ворваться в комнату к новорожденной дочке хозяев – Келли Эндрюс и ее мужа. Пара как раз собиралась ложиться спать и поведение собаки их очень раздражало. К тому же, малышка болела, и они не хотели, чтобы собака ее беспокоила.
Супруги пытались оттащить Генри от комнаты дочери, но он продолжал атаковать дверь. В конце концов Келли все же открыла дверь и зашла к малышке. Тогда она поняла, почему пес всеми силами пытался попасть в комнату – девочка перестала дышать. Но ребенка удалось реанимировать – всю ночь вместе с родителями девочка провела в больнице.
Семья вернулась домой после насыщенной событиями ночи.
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Собака очень старалась показать хозяевам, что с их малышом случилась беда. Сначала они не обращали внимание, а зря! Почитайте, невероятная история!
Невероятную историю опубликовал ridus.ru. Как-то вечером пес Генри вдруг начал беспокойно лаять, пытался ворваться в комнату к новорожденной дочке хозяев – Келли...
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