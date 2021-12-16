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МВД: за ноябрь в Беларуси выявили 78 фактов педофилии

16.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: за ноябрь в Беларуси выявили 78 фактов педофилии

В ноябре по инициативе МВД были усилены меры по противодействию преступлениям, связанным с педофилией. Лишь за месяц в Республике зафиксировано 78 преступлениий против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, сообщает МВД.

За октябрь был зафиксирован 41 случай, связанный с педофилией и 54 потерпевших.

Выявить так много фактов педофилии помогли профилактические беседы с педагогами, учащимися и их родителями, а также с медиками.

Последними яркими примерами стало задержание двух мужчин в Бресте.

Фото: depositphotos.com

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Теги: Брест
 
 
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В ноябре по инициативе МВД были усилены меры по противодействию преступлениям, связанным с педофилией. Лишь за месяц в Республике зафиксировано 78 преступлениий...
 
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