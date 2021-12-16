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МВД: за ноябрь в Беларуси выявили 78 фактов педофилии
Источник материала: ОНТ
В ноябре по инициативе МВД были усилены меры по противодействию преступлениям, связанным с педофилией. Лишь за месяц в Республике зафиксировано 78 преступлениий против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних,
За октябрь был зафиксирован 41 случай, связанный с педофилией и 54 потерпевших.
Выявить так много фактов педофилии помогли профилактические беседы с педагогами, учащимися и их родителями, а также с медиками.
Последними яркими примерами стало задержание двух мужчин в Бресте.
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В ноябре по инициативе МВД были усилены меры по противодействию преступлениям, связанным с педофилией. Лишь за месяц в Республике зафиксировано 78 преступлениий...
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