МВД: за ноябрь в Беларуси выявили 78 фактов педофилии

Источник материала: ОНТ

В ноябре по инициативе МВД были усилены меры по противодействию преступлениям, связанным с педофилией. Лишь за месяц в Республике зафиксировано 78 преступлениий против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, сообщает МВД.

За октябрь был зафиксирован 41 случай, связанный с педофилией и 54 потерпевших.

Выявить так много фактов педофилии помогли профилактические беседы с педагогами, учащимися и их родителями, а также с медиками.

Последними яркими примерами стало задержание двух мужчин в Бресте.

Фото: depositphotos.com

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